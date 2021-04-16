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فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 5.224.321 والوفيات 100.433

سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و309 حالات وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.224.321، فيما بلغ مجموع الوفيات 100.433.

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فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و309 حالات وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.224.321، فيما بلغ مجموع الوفيات 100.433.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
10:50 PM

فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 5.224.321 والوفيات 100.433

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و309 حالات وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.224.321، فيما بلغ مجموع الوفيات 100.433.

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