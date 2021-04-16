فرنسا تسجِّل 36.442 إصابة و309 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و309 حالات وفاة.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.224.321، فيما بلغ مجموع الوفيات 100.433.
سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و309 حالات وفاة.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.224.321، فيما بلغ مجموع الوفيات 100.433.
سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و309 حالات وفاة.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.224.321، فيما بلغ مجموع الوفيات 100.433.
سجّلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36.442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و309 حالات وفاة.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.224.321، فيما بلغ مجموع الوفيات 100.433.