النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

هاجم قطيعًا من الأغنام بالمركز شمال منطقة عسير وتم قتله

هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.

وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"
سبق

هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.

وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:07 AM

بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

هاجم قطيعًا من الأغنام بالمركز شمال منطقة عسير وتم قتله

A A A
سويد الحارثي - عسير
3
4,015

هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.

وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,835
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,250
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,577

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة