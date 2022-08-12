بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"
هاجم قطيعًا من الأغنام بالمركز شمال منطقة عسير وتم قتله
هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.
بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"
سويد الحارثي
سبق
2020-08-12
هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:07 AM
بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"
هاجم قطيعًا من الأغنام بالمركز شمال منطقة عسير وتم قتله
هاجم ثعبان ضخم قطيعًا من الأغنام بمركز شواص، شمال منطقة عسير، متسببًا في نفوق 9 رؤوس من الأغنام وذلك عصر أمس الثلاثاء.
وأفاد شاهد عيان لـ"سبق"، بأن 9 من الخراف كانت في حوش من البلك قريبًا من منزل جاره، قد نفقت بسبب ثعبان ضخم، مفيدًا بأنه تم قتل الثعبان بمساعدة مكفوله.