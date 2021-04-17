نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الخرمة، وتربة، ورنية والمويه مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً . ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

"الأرصاد" تنبّه من أمطار على محافظات مكة الشرقية.. والمدني: يحذر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-17 نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الخرمة، وتربة، ورنية والمويه مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً .



ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 03:18 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار على محافظات مكة الشرقية.. والمدني: يحذر دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات





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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الخرمة، وتربة، ورنية والمويه مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً .



ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.