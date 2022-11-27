دوري المحترفين: الاتحاد لاستعادة الصدارة.. والفيصلي للتقدُّم نحو فِرق المقدمة

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، يُتوقَّع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق فيها؛ إذ تختلف طموحات الفِرق المتنافسة؛ فبعضها يبحث عن اعتلاء الصدارة، ومنها من يسعى لتحسين موقعه، وأخرى تبحث عن طوق نجاة للهروب من مناطق الخطر. الاتحاد - الطائي يستضيف الاتحاد ثالث الترتيب بـ25 نقطة نظيره الطائي متذيل جدول الترتيب بـ10 نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة الـ(7:40) مساء. ستخطف هذه المواجهة كل الأضواء في مباريات اليوم في ظل الرغبة الجامحة من قِبل الاتحاد لمواصلة تقديم عروضه القوية والنتائج الإيجابية هذا الموسم لاستعادة الصدارة، وتأكيد أحقيته في الوجود بالمقدمة. والطريق ممهد للاتحاد على الورق من أجل إسعاد جماهيره؛ إذ ستكون الفرصة سانحة له لانتزاع الصدارة التي فقدها في المرحلة السابقة نظير تأجيل مباراته أمام الهلال، وفوز ضمك على الفيحاء. في حين يأمل الطائي بتحقيق المفاجأة، وإيقاف زحف الاتحاد نحو الصدارة، وأيضًا مواصلة صحوته من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، تبعده عن مناطق الخطر التي تهدده منذ بداية الموسم، ولاسيما أن الخسارة ستُعقِّد من وضع الفريق، خاصة أنه تنتظره استحقاقات قوية أمام النصر والفيصلي في الجولتَيْن القادمتَيْن. الاتفاق - الفيصلي على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة يحل الفيصلي ثامن الترتيب بـ15 نقطة ضيفًا على الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر بـ13 نقطة عند الساعة الـ(5:25) مساء. يبحث أصحاب الضيافة عن استغلال عاملَي الأرض والجمهور لمواصلة صحوتهم، والاستمرار بحصد النتائج الإيجابية للتقدم على سُلَّم الترتيب، والابتعاد عن مناطق الخطر. ونجح الاتفاق بإيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرَّض له في جولتَيْن متتاليتَيْن بتحقيق انتصار في الجولة الماضية على الحزم بثلاثية نظيفة. وفي المقابل يتطلع الفيصلي للمحافظة على سِجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي، وتحقيق انتصار يمهِّد له طريق التقدم نحو فِرق المقدمة، والاقتراب أكثر من رباعي الصدارة. الباطن - الحزم في مباراة يبحث كلاهما عن تحقيق انتصار، يبعدهما ولو بشكل بسيط عن منطقة الخطر في جدول الترتيب العام، يلاقي الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ12 نقطة ضيفه الحزم صاحب المركز قبل الأخير بـ10 نقاط على ملعب نادي الباطن عند تمام الساعة الثالثة عصرًا. يسعى الباطن لحصد النقاط الثلاث لمواصلة تصحيح المسار، والمتابعة بتحقيق النتائج الإيجابية للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.. في حين يأمل الحزم بإيقاف مسلسل الخسائر المتتالية الملازم للفريق في الجولات الأربع الماضية، والعودة لسكة الانتصارات الغائب عنها منذ 6 جولات.

دوري المحترفين: الاتحاد لاستعادة الصدارة.. والفيصلي للتقدُّم نحو فِرق المقدمة محمود الحمد سبق 2021-11-27 تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، يُتوقَّع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق فيها؛ إذ تختلف طموحات الفِرق المتنافسة؛ فبعضها يبحث عن اعتلاء الصدارة، ومنها من يسعى لتحسين موقعه، وأخرى تبحث عن طوق نجاة للهروب من مناطق الخطر.



الاتحاد - الطائي

يستضيف الاتحاد ثالث الترتيب بـ25 نقطة نظيره الطائي متذيل جدول الترتيب بـ10 نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة الـ(7:40) مساء.



ستخطف هذه المواجهة كل الأضواء في مباريات اليوم في ظل الرغبة الجامحة من قِبل الاتحاد لمواصلة تقديم عروضه القوية والنتائج الإيجابية هذا الموسم لاستعادة الصدارة، وتأكيد أحقيته في الوجود بالمقدمة.



والطريق ممهد للاتحاد على الورق من أجل إسعاد جماهيره؛ إذ ستكون الفرصة سانحة له لانتزاع الصدارة التي فقدها في المرحلة السابقة نظير تأجيل مباراته أمام الهلال، وفوز ضمك على الفيحاء.



في حين يأمل الطائي بتحقيق المفاجأة، وإيقاف زحف الاتحاد نحو الصدارة، وأيضًا مواصلة صحوته من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، تبعده عن مناطق الخطر التي تهدده منذ بداية الموسم، ولاسيما أن الخسارة ستُعقِّد من وضع الفريق، خاصة أنه تنتظره استحقاقات قوية أمام النصر والفيصلي في الجولتَيْن القادمتَيْن.



الاتفاق - الفيصلي

على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة يحل الفيصلي ثامن الترتيب بـ15 نقطة ضيفًا على الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر بـ13 نقطة عند الساعة الـ(5:25) مساء.



يبحث أصحاب الضيافة عن استغلال عاملَي الأرض والجمهور لمواصلة صحوتهم، والاستمرار بحصد النتائج الإيجابية للتقدم على سُلَّم الترتيب، والابتعاد عن مناطق الخطر.



ونجح الاتفاق بإيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرَّض له في جولتَيْن متتاليتَيْن بتحقيق انتصار في الجولة الماضية على الحزم بثلاثية نظيفة.



وفي المقابل يتطلع الفيصلي للمحافظة على سِجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي، وتحقيق انتصار يمهِّد له طريق التقدم نحو فِرق المقدمة، والاقتراب أكثر من رباعي الصدارة.



الباطن - الحزم

في مباراة يبحث كلاهما عن تحقيق انتصار، يبعدهما ولو بشكل بسيط عن منطقة الخطر في جدول الترتيب العام، يلاقي الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ12 نقطة ضيفه الحزم صاحب المركز قبل الأخير بـ10 نقاط على ملعب نادي الباطن عند تمام الساعة الثالثة عصرًا.



يسعى الباطن لحصد النقاط الثلاث لمواصلة تصحيح المسار، والمتابعة بتحقيق النتائج الإيجابية للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.. في حين يأمل الحزم بإيقاف مسلسل الخسائر المتتالية الملازم للفريق في الجولات الأربع الماضية، والعودة لسكة الانتصارات الغائب عنها منذ 6 جولات.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 12:34 AM

اخر تعديل 27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 03:19 AM

دوري المحترفين: الاتحاد لاستعادة الصدارة.. والفيصلي للتقدُّم نحو فِرق المقدمة الليلة ثلاث مواجهات في الجولة الـ13





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تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، يُتوقَّع أن تحظى بالكثير من الإثارة والتشويق فيها؛ إذ تختلف طموحات الفِرق المتنافسة؛ فبعضها يبحث عن اعتلاء الصدارة، ومنها من يسعى لتحسين موقعه، وأخرى تبحث عن طوق نجاة للهروب من مناطق الخطر.



الاتحاد - الطائي

يستضيف الاتحاد ثالث الترتيب بـ25 نقطة نظيره الطائي متذيل جدول الترتيب بـ10 نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة الـ(7:40) مساء.



ستخطف هذه المواجهة كل الأضواء في مباريات اليوم في ظل الرغبة الجامحة من قِبل الاتحاد لمواصلة تقديم عروضه القوية والنتائج الإيجابية هذا الموسم لاستعادة الصدارة، وتأكيد أحقيته في الوجود بالمقدمة.



والطريق ممهد للاتحاد على الورق من أجل إسعاد جماهيره؛ إذ ستكون الفرصة سانحة له لانتزاع الصدارة التي فقدها في المرحلة السابقة نظير تأجيل مباراته أمام الهلال، وفوز ضمك على الفيحاء.



في حين يأمل الطائي بتحقيق المفاجأة، وإيقاف زحف الاتحاد نحو الصدارة، وأيضًا مواصلة صحوته من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، تبعده عن مناطق الخطر التي تهدده منذ بداية الموسم، ولاسيما أن الخسارة ستُعقِّد من وضع الفريق، خاصة أنه تنتظره استحقاقات قوية أمام النصر والفيصلي في الجولتَيْن القادمتَيْن.



الاتفاق - الفيصلي

على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة يحل الفيصلي ثامن الترتيب بـ15 نقطة ضيفًا على الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر بـ13 نقطة عند الساعة الـ(5:25) مساء.



يبحث أصحاب الضيافة عن استغلال عاملَي الأرض والجمهور لمواصلة صحوتهم، والاستمرار بحصد النتائج الإيجابية للتقدم على سُلَّم الترتيب، والابتعاد عن مناطق الخطر.



ونجح الاتفاق بإيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرَّض له في جولتَيْن متتاليتَيْن بتحقيق انتصار في الجولة الماضية على الحزم بثلاثية نظيفة.



وفي المقابل يتطلع الفيصلي للمحافظة على سِجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي، وتحقيق انتصار يمهِّد له طريق التقدم نحو فِرق المقدمة، والاقتراب أكثر من رباعي الصدارة.



الباطن - الحزم

في مباراة يبحث كلاهما عن تحقيق انتصار، يبعدهما ولو بشكل بسيط عن منطقة الخطر في جدول الترتيب العام، يلاقي الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ12 نقطة ضيفه الحزم صاحب المركز قبل الأخير بـ10 نقاط على ملعب نادي الباطن عند تمام الساعة الثالثة عصرًا.



يسعى الباطن لحصد النقاط الثلاث لمواصلة تصحيح المسار، والمتابعة بتحقيق النتائج الإيجابية للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.. في حين يأمل الحزم بإيقاف مسلسل الخسائر المتتالية الملازم للفريق في الجولات الأربع الماضية، والعودة لسكة الانتصارات الغائب عنها منذ 6 جولات.