النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. بلديات ينبع والعيص تباشر معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة لطبيعتها

في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى والمراكز.. وعقب هطول الأمطار الغزيرة

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة ببلديات محافظة ينبع والعيص ومركز ينبع النخل، من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار، وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى والمراكز، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ ظهر أمس الجمعة.

وباشرت بلديات ينبع البحر وينبع النخل والعيص سحب مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف عن طريق الآليات والمعدات والكوادر البشرية، وتنفيذ الخطط الطارئة المعدة سابقًا للحالات المطرية. وتُواصل فِرق الطوارئ ببلدية ينبع البحر سحب تكورات مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة. كما يجري العمل على معالجة وإصلاح الطرق المتضررة من آثار سيول الأمطار بمراكز ‎"أبو شكير ‎ونبط ‎والنباه".

كما باشرت فرقة الطوارئ في ‎بلدية ينبع النخل أعمالها صباح اليوم السبت في حصر الأضرار الواقعة في المراكز التي تتبع البلدية بعد هطول الأمطار، وجدولتها حسب الأولويات، والبدء في صيانة الطرق المتضررة، ومعالجة المستنقعات المائية. فيما ‏باشرت فرقة الطوارئ في ‎بلدية محافظة العيص أعمالها في حصر الأضرار الواقعة على المحافظة بعد هطول الأمطار، وجدولتها حسب الأولويات، والبدء في معالجة تكورات المياه، وإزالة الأتربة والأحجار على الطرق الرئيسية، وذلك بعد هطول أمطار الخير والبركة على محافظة العيص.

وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال وجود أية ملاحظات للتواصل عبر مركز طوارئ الأمانة 940، أو عبر تطبيق أمانتي 940، أو عن طريق حسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، قد وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتعامل مع الحالة المطرية على المنطقة ومحافظاتها. وتضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

ووجّه أمير المدينة مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها نظرًا لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالة مطرية على المنطقة. كما وجّه محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني، والوقوف على جاهزية جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين، وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

أمانة المدينة المنورة ينبع العيص

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد .. بلديات ينبع والعيص تباشر معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة لطبيعتها
سبق

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة ببلديات محافظة ينبع والعيص ومركز ينبع النخل، من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار، وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى والمراكز، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ ظهر أمس الجمعة.

وباشرت بلديات ينبع البحر وينبع النخل والعيص سحب مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف عن طريق الآليات والمعدات والكوادر البشرية، وتنفيذ الخطط الطارئة المعدة سابقًا للحالات المطرية. وتُواصل فِرق الطوارئ ببلدية ينبع البحر سحب تكورات مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة. كما يجري العمل على معالجة وإصلاح الطرق المتضررة من آثار سيول الأمطار بمراكز ‎"أبو شكير ‎ونبط ‎والنباه".

كما باشرت فرقة الطوارئ في ‎بلدية ينبع النخل أعمالها صباح اليوم السبت في حصر الأضرار الواقعة في المراكز التي تتبع البلدية بعد هطول الأمطار، وجدولتها حسب الأولويات، والبدء في صيانة الطرق المتضررة، ومعالجة المستنقعات المائية. فيما ‏باشرت فرقة الطوارئ في ‎بلدية محافظة العيص أعمالها في حصر الأضرار الواقعة على المحافظة بعد هطول الأمطار، وجدولتها حسب الأولويات، والبدء في معالجة تكورات المياه، وإزالة الأتربة والأحجار على الطرق الرئيسية، وذلك بعد هطول أمطار الخير والبركة على محافظة العيص.

وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال وجود أية ملاحظات للتواصل عبر مركز طوارئ الأمانة 940، أو عبر تطبيق أمانتي 940، أو عن طريق حسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، قد وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتعامل مع الحالة المطرية على المنطقة ومحافظاتها. وتضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

ووجّه أمير المدينة مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها نظرًا لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالة مطرية على المنطقة. كما وجّه محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني، والوقوف على جاهزية جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين، وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
11:54 PM

شاهد .. بلديات ينبع والعيص تباشر معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة لطبيعتها

في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى والمراكز.. وعقب هطول الأمطار الغزيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
440

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة ببلديات محافظة ينبع والعيص ومركز ينبع النخل، من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار، وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى والمراكز، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ ظهر أمس الجمعة.

وباشرت بلديات ينبع البحر وينبع النخل والعيص سحب مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف عن طريق الآليات والمعدات والكوادر البشرية، وتنفيذ الخطط الطارئة المعدة سابقًا للحالات المطرية. وتُواصل فِرق الطوارئ ببلدية ينبع البحر سحب تكورات مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة. كما يجري العمل على معالجة وإصلاح الطرق المتضررة من آثار سيول الأمطار بمراكز ‎"أبو شكير ‎ونبط ‎والنباه".

كما باشرت فرقة الطوارئ في ‎بلدية ينبع النخل أعمالها صباح اليوم السبت في حصر الأضرار الواقعة في المراكز التي تتبع البلدية بعد هطول الأمطار، وجدولتها حسب الأولويات، والبدء في صيانة الطرق المتضررة، ومعالجة المستنقعات المائية. فيما ‏باشرت فرقة الطوارئ في ‎بلدية محافظة العيص أعمالها في حصر الأضرار الواقعة على المحافظة بعد هطول الأمطار، وجدولتها حسب الأولويات، والبدء في معالجة تكورات المياه، وإزالة الأتربة والأحجار على الطرق الرئيسية، وذلك بعد هطول أمطار الخير والبركة على محافظة العيص.

وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال وجود أية ملاحظات للتواصل عبر مركز طوارئ الأمانة 940، أو عبر تطبيق أمانتي 940، أو عن طريق حسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، قد وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتعامل مع الحالة المطرية على المنطقة ومحافظاتها. وتضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

ووجّه أمير المدينة مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها نظرًا لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالة مطرية على المنطقة. كما وجّه محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني، والوقوف على جاهزية جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين، وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,990
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,158
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,621
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة