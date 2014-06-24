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قنابل مولوتوف وانهيار.. "طوابير الذل" تقطع طرقًا بلبنان والوصف "خطير"!

احتجاجات على العتمة المتواصلة وانقطاع التيار الكهربائي ترافق سقوط الليرة

شهدت مناطق لبنانية عدة، أمس الأربعاء، قطعًا للطرقات؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والغلاء والانقطاع المتواصل للكهرباء.

ورمى محتجون قنابل مولوتوف على مدخل وزارة الطاقة في العاصمة بيروت؛ احتجاجًا على العتمة المتواصلة وانقطاع التيار الكهربائي.

ويشهد الشمال اللبناني قطعًا للطرق في طرابلس وعكار، وسط غضب شعبي من الأوضاع الحالية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قطع محتجون طريق الزوق شمال بيروت. وحمّل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية الانهيار المتسارع، وعمد بعضهم إلى قطع الطريق بالشاحنات وسط حالة من الغضب.

وفي الجنوب اللبناني، قطع محتجون الطريق في صيدا، إضافة إلى طريق الأنصارية القريبة من مدينة صور، وأشعل محتجون الإطارات في عدد من القرى والبلدات في مختلف المناطق؛ رفضًا لما سموه "طوابير الذل" في لبنان.

ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

أكبر انهيار

وتأتي هذه التحركات بعدما وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 15600 ليرة لبنانية في السوق الموازية؛ وبذلك تسجل الليرة أكبر انهيار في تاريخها.

ويتوقع أن تشهد التحركات المزيد من التصعيد بعد دعوات انتشرت بضرورة التحرك وقطع الطرقات في مختلف المناطق.

وشهدت طرابلس شمال البلاد والمحمرة وببنين في عكار، تحركات غاضبة الأربعاء؛ حيث استمر قطع الطرقات وتواصلت الطوابير أمام محطات الوقود، وعمد شبان في بنين إلى توقيف شاحنة وقود وتم توزيع الوقود على الناس.

ويصف متابعون ما يجري في لبنان بـ"الخطير"؛ حيث يتسارع الانهيار وسط صمت رسمي وغياب السياسات الضرورية لإيقاف الانهيار أو تخفيف وطأته على الناس.

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قنابل مولوتوف وانهيار.. "طوابير الذل" تقطع طرقًا بلبنان والوصف "خطير"!
سبق

شهدت مناطق لبنانية عدة، أمس الأربعاء، قطعًا للطرقات؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والغلاء والانقطاع المتواصل للكهرباء.

ورمى محتجون قنابل مولوتوف على مدخل وزارة الطاقة في العاصمة بيروت؛ احتجاجًا على العتمة المتواصلة وانقطاع التيار الكهربائي.

ويشهد الشمال اللبناني قطعًا للطرق في طرابلس وعكار، وسط غضب شعبي من الأوضاع الحالية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قطع محتجون طريق الزوق شمال بيروت. وحمّل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية الانهيار المتسارع، وعمد بعضهم إلى قطع الطريق بالشاحنات وسط حالة من الغضب.

وفي الجنوب اللبناني، قطع محتجون الطريق في صيدا، إضافة إلى طريق الأنصارية القريبة من مدينة صور، وأشعل محتجون الإطارات في عدد من القرى والبلدات في مختلف المناطق؛ رفضًا لما سموه "طوابير الذل" في لبنان.

ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

أكبر انهيار

وتأتي هذه التحركات بعدما وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 15600 ليرة لبنانية في السوق الموازية؛ وبذلك تسجل الليرة أكبر انهيار في تاريخها.

ويتوقع أن تشهد التحركات المزيد من التصعيد بعد دعوات انتشرت بضرورة التحرك وقطع الطرقات في مختلف المناطق.

وشهدت طرابلس شمال البلاد والمحمرة وببنين في عكار، تحركات غاضبة الأربعاء؛ حيث استمر قطع الطرقات وتواصلت الطوابير أمام محطات الوقود، وعمد شبان في بنين إلى توقيف شاحنة وقود وتم توزيع الوقود على الناس.

ويصف متابعون ما يجري في لبنان بـ"الخطير"؛ حيث يتسارع الانهيار وسط صمت رسمي وغياب السياسات الضرورية لإيقاف الانهيار أو تخفيف وطأته على الناس.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:45 AM

قنابل مولوتوف وانهيار.. "طوابير الذل" تقطع طرقًا بلبنان والوصف "خطير"!

احتجاجات على العتمة المتواصلة وانقطاع التيار الكهربائي ترافق سقوط الليرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت مناطق لبنانية عدة، أمس الأربعاء، قطعًا للطرقات؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والغلاء والانقطاع المتواصل للكهرباء.

ورمى محتجون قنابل مولوتوف على مدخل وزارة الطاقة في العاصمة بيروت؛ احتجاجًا على العتمة المتواصلة وانقطاع التيار الكهربائي.

ويشهد الشمال اللبناني قطعًا للطرق في طرابلس وعكار، وسط غضب شعبي من الأوضاع الحالية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قطع محتجون طريق الزوق شمال بيروت. وحمّل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية الانهيار المتسارع، وعمد بعضهم إلى قطع الطريق بالشاحنات وسط حالة من الغضب.

وفي الجنوب اللبناني، قطع محتجون الطريق في صيدا، إضافة إلى طريق الأنصارية القريبة من مدينة صور، وأشعل محتجون الإطارات في عدد من القرى والبلدات في مختلف المناطق؛ رفضًا لما سموه "طوابير الذل" في لبنان.

ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

أكبر انهيار

وتأتي هذه التحركات بعدما وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 15600 ليرة لبنانية في السوق الموازية؛ وبذلك تسجل الليرة أكبر انهيار في تاريخها.

ويتوقع أن تشهد التحركات المزيد من التصعيد بعد دعوات انتشرت بضرورة التحرك وقطع الطرقات في مختلف المناطق.

وشهدت طرابلس شمال البلاد والمحمرة وببنين في عكار، تحركات غاضبة الأربعاء؛ حيث استمر قطع الطرقات وتواصلت الطوابير أمام محطات الوقود، وعمد شبان في بنين إلى توقيف شاحنة وقود وتم توزيع الوقود على الناس.

ويصف متابعون ما يجري في لبنان بـ"الخطير"؛ حيث يتسارع الانهيار وسط صمت رسمي وغياب السياسات الضرورية لإيقاف الانهيار أو تخفيف وطأته على الناس.

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