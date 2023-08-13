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ينبع.. إغلاق 5 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية ولا تملك رخصاً

خلال جولات رقابية نفذتها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بإدارة ‎صحة البيئة ثلاثة منشآت تجارية لعدم وجود رخصة، كما تم إغلاق منشأتين غذائية لوجود عمال داخل المنشأة بدون شهادة صحية وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإصدار إشعار لمنشأتين غذائيتين؛ لعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية.
ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن، مهيبة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن بلدية محافظة ينبع تكثف جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية.

بلدية محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع.. إغلاق 5 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية ولا تملك رخصاً
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بإدارة ‎صحة البيئة ثلاثة منشآت تجارية لعدم وجود رخصة، كما تم إغلاق منشأتين غذائية لوجود عمال داخل المنشأة بدون شهادة صحية وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإصدار إشعار لمنشأتين غذائيتين؛ لعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية.
ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن، مهيبة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن بلدية محافظة ينبع تكثف جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
03:10 PM

ينبع.. إغلاق 5 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية ولا تملك رخصاً

خلال جولات رقابية نفذتها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بإدارة ‎صحة البيئة ثلاثة منشآت تجارية لعدم وجود رخصة، كما تم إغلاق منشأتين غذائية لوجود عمال داخل المنشأة بدون شهادة صحية وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإصدار إشعار لمنشأتين غذائيتين؛ لعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية.
ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات المستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن، مهيبة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن بلدية محافظة ينبع تكثف جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية.

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