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شاهد.. فيديو حصري لـ"سبق".. الكتلة الثلجية التي ضربت تبوك قبل 29 عامًا

لمدة 11 دقيقة تراكمت خلالها الثلوج بين مدينة تبوك ومحافظة حقل

قبل 29 عاماً من الآن، شهدت منطقة تبوك كتلة ثلجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، إذ تراكمت الثلوج بين مدينة تبوك ومحافظة حقل، ووصلت الثلوج إلى مشارف مدينة تبوك بـ50 كلم، فيما ينشر الباحث عبدالله العمراني اليوم، وعبر "سبق"، مقطع فيديو حصريًا وخاصًا ينشر للمرة الأولى لمدة 11 دقيقة، وهو عبارة عن الجزء الثاني من الفيديو الذي نشرته "سبق" حصريًا "العام الماضي" في جزئه الأول.

وأوضح الباحث التاريخي عبدالله العمراني، لـ"سبق"، أن الفيديو في جزئه الأول كان فيه خطأ في التاريخ، حيث إن العاصفة وقعت بين تاريخ 6 شعبان و25 شعبان من العام 1412هـ ولم يتبين ذلك إلا بعد بحث طويل، وهو ما يؤكده لنا الجزء الثاني من توثيق تلك الظاهرة الثلجية، حيث يظهر فيها التاريخ بأكثر من لقطة، كما أن التاريخ المدون في الفيديو بالهجري.

وأضاف: "استعنت بتقويم أم القرى الأصلي الذي يعود لعام 1412هـ لكي أتأكد من التاريخ الميلادي الذي يوافق هذا التاريخ؛ لأن مواقع تحويل التاريخ الموجودة بمواقع الإنترنت غير دقيقة. وقد ظهر معي أن التاريخ الميلادي هو 9 فبراير 1992م، وهو تاريخ بداية هذه الظاهرة الثلجية حتى تاريخ 28 فبراير 1992م. وتعتبر أطول فترة تساقط للثلوج تتعرض لها المنطقة تم توثيقها بالصور والفيديوهات".

وبين "العمراني" أن "أقدم وثيقة توثّق تساقط الثلوج على مراكز تبوك في العهد السعودي الزاهر تعود لعام 1943م- قبل الحرب العالمية الثانية -، حيث نشرت صحيفة "أم القرى" خبرًا مفاده أن أمير مركز علقان وأمير مركز أبي الحنشان أبرقا للمقام السامي يخبرانه بتساقط الثلوج على المنطقة، لكنها لم تكن تقارن بعاصفة 1412هـ".

تبوك حقل كتلة ثلجية الباحث التاريخي عبدالله العمراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فيديو حصري لـ"سبق".. الكتلة الثلجية التي ضربت تبوك قبل 29 عامًا
سبق

قبل 29 عاماً من الآن، شهدت منطقة تبوك كتلة ثلجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، إذ تراكمت الثلوج بين مدينة تبوك ومحافظة حقل، ووصلت الثلوج إلى مشارف مدينة تبوك بـ50 كلم، فيما ينشر الباحث عبدالله العمراني اليوم، وعبر "سبق"، مقطع فيديو حصريًا وخاصًا ينشر للمرة الأولى لمدة 11 دقيقة، وهو عبارة عن الجزء الثاني من الفيديو الذي نشرته "سبق" حصريًا "العام الماضي" في جزئه الأول.

وأوضح الباحث التاريخي عبدالله العمراني، لـ"سبق"، أن الفيديو في جزئه الأول كان فيه خطأ في التاريخ، حيث إن العاصفة وقعت بين تاريخ 6 شعبان و25 شعبان من العام 1412هـ ولم يتبين ذلك إلا بعد بحث طويل، وهو ما يؤكده لنا الجزء الثاني من توثيق تلك الظاهرة الثلجية، حيث يظهر فيها التاريخ بأكثر من لقطة، كما أن التاريخ المدون في الفيديو بالهجري.

وأضاف: "استعنت بتقويم أم القرى الأصلي الذي يعود لعام 1412هـ لكي أتأكد من التاريخ الميلادي الذي يوافق هذا التاريخ؛ لأن مواقع تحويل التاريخ الموجودة بمواقع الإنترنت غير دقيقة. وقد ظهر معي أن التاريخ الميلادي هو 9 فبراير 1992م، وهو تاريخ بداية هذه الظاهرة الثلجية حتى تاريخ 28 فبراير 1992م. وتعتبر أطول فترة تساقط للثلوج تتعرض لها المنطقة تم توثيقها بالصور والفيديوهات".

وبين "العمراني" أن "أقدم وثيقة توثّق تساقط الثلوج على مراكز تبوك في العهد السعودي الزاهر تعود لعام 1943م- قبل الحرب العالمية الثانية -، حيث نشرت صحيفة "أم القرى" خبرًا مفاده أن أمير مركز علقان وأمير مركز أبي الحنشان أبرقا للمقام السامي يخبرانه بتساقط الثلوج على المنطقة، لكنها لم تكن تقارن بعاصفة 1412هـ".

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
06:47 PM

شاهد.. فيديو حصري لـ"سبق".. الكتلة الثلجية التي ضربت تبوك قبل 29 عامًا

لمدة 11 دقيقة تراكمت خلالها الثلوج بين مدينة تبوك ومحافظة حقل

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بدر الجبل - تبوك
3
27,483

قبل 29 عاماً من الآن، شهدت منطقة تبوك كتلة ثلجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، إذ تراكمت الثلوج بين مدينة تبوك ومحافظة حقل، ووصلت الثلوج إلى مشارف مدينة تبوك بـ50 كلم، فيما ينشر الباحث عبدالله العمراني اليوم، وعبر "سبق"، مقطع فيديو حصريًا وخاصًا ينشر للمرة الأولى لمدة 11 دقيقة، وهو عبارة عن الجزء الثاني من الفيديو الذي نشرته "سبق" حصريًا "العام الماضي" في جزئه الأول.

وأوضح الباحث التاريخي عبدالله العمراني، لـ"سبق"، أن الفيديو في جزئه الأول كان فيه خطأ في التاريخ، حيث إن العاصفة وقعت بين تاريخ 6 شعبان و25 شعبان من العام 1412هـ ولم يتبين ذلك إلا بعد بحث طويل، وهو ما يؤكده لنا الجزء الثاني من توثيق تلك الظاهرة الثلجية، حيث يظهر فيها التاريخ بأكثر من لقطة، كما أن التاريخ المدون في الفيديو بالهجري.

وأضاف: "استعنت بتقويم أم القرى الأصلي الذي يعود لعام 1412هـ لكي أتأكد من التاريخ الميلادي الذي يوافق هذا التاريخ؛ لأن مواقع تحويل التاريخ الموجودة بمواقع الإنترنت غير دقيقة. وقد ظهر معي أن التاريخ الميلادي هو 9 فبراير 1992م، وهو تاريخ بداية هذه الظاهرة الثلجية حتى تاريخ 28 فبراير 1992م. وتعتبر أطول فترة تساقط للثلوج تتعرض لها المنطقة تم توثيقها بالصور والفيديوهات".

وبين "العمراني" أن "أقدم وثيقة توثّق تساقط الثلوج على مراكز تبوك في العهد السعودي الزاهر تعود لعام 1943م- قبل الحرب العالمية الثانية -، حيث نشرت صحيفة "أم القرى" خبرًا مفاده أن أمير مركز علقان وأمير مركز أبي الحنشان أبرقا للمقام السامي يخبرانه بتساقط الثلوج على المنطقة، لكنها لم تكن تقارن بعاصفة 1412هـ".

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