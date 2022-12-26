احتفل مدير القطاع الصحي بمحافظة المجاردة والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم محمد عسيري بترقيته للمرتبة التاسعة.
"عسيري" للمرتبة الـ 9 .. مديرًا للقطاع الصحي بالمجاردة
احتفل مدير القطاع الصحي بمحافظة المجاردة والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم محمد عسيري بترقيته للمرتبة التاسعة.
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"عسيري" للمرتبة الـ 9 .. مديرًا للقطاع الصحي بالمجاردةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-26
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
01:02 AM
"عسيري" للمرتبة الـ 9 .. مديرًا للقطاع الصحي بالمجاردة
احتفل مدير القطاع الصحي بمحافظة المجاردة والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم محمد عسيري بترقيته للمرتبة التاسعة.
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