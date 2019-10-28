النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وحدة المواد الخطرة بمدني بريدة تباشر تسرب الغاز بالجامعة: لا إصابات

المتحدث الرسمي: تم إخلاء المبنى وتهوية المكان مع عمل القراءات اللازمة

باشرت فرق الدفاع المدني ببريدة حادث تسرب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا؛ حيث تم إخلاء الموجودين بالموقع من قِبل مسؤولي الجامعة واستكمال عملية الإخلاء من قبل الدفاع المدني.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: "عملت وحدة التدخل بحوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني على إغلاق المصدر، وتهوية المكان وعمل القراءات اللازمة لتحديد نسبة كثافة الغاز بالمبنى وتنفيذ الإجراءات الوقائية وفقاً لمتطلبات الموقف دون إصابات، ولله الحمد.

مدني بريدة جامعة القصيم تسرب غاز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وحدة المواد الخطرة بمدني بريدة تباشر تسرب الغاز بالجامعة: لا إصابات
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني ببريدة حادث تسرب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا؛ حيث تم إخلاء الموجودين بالموقع من قِبل مسؤولي الجامعة واستكمال عملية الإخلاء من قبل الدفاع المدني.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: "عملت وحدة التدخل بحوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني على إغلاق المصدر، وتهوية المكان وعمل القراءات اللازمة لتحديد نسبة كثافة الغاز بالمبنى وتنفيذ الإجراءات الوقائية وفقاً لمتطلبات الموقف دون إصابات، ولله الحمد.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
02:06 PM

وحدة المواد الخطرة بمدني بريدة تباشر تسرب الغاز بالجامعة: لا إصابات

المتحدث الرسمي: تم إخلاء المبنى وتهوية المكان مع عمل القراءات اللازمة

A A A
بدر العتيبي - القصيم
0
432

باشرت فرق الدفاع المدني ببريدة حادث تسرب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا؛ حيث تم إخلاء الموجودين بالموقع من قِبل مسؤولي الجامعة واستكمال عملية الإخلاء من قبل الدفاع المدني.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: "عملت وحدة التدخل بحوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني على إغلاق المصدر، وتهوية المكان وعمل القراءات اللازمة لتحديد نسبة كثافة الغاز بالمبنى وتنفيذ الإجراءات الوقائية وفقاً لمتطلبات الموقف دون إصابات، ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,953
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,701
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,157
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,320

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة