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"جامعة المؤسس" تنعي موظفة بشؤون الطلاب بعد تعرضها للدهس بمواقف الجامعة‎

"الحربي" أمضت سنوات من عمرها في خدمة الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة

نعى الحساب الرسمي لعمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعد وفاتها يوم الخميس الماضي إثر تعرضها للدهس بمواقف الجامعة.

وخيم الحزن والأسى على الجميع لوفاة مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيسة الوعي الفكري بجامعة المؤسس نجلاء الحربي، بعد تعرضها للدهس في مواقف الجامعة يوم الخميس الماضي.

وكانت الحربي قد أمضت سنوات من عمرها في خدمة طالبات ذوات الاحتياجات الخاصة بالجامعة، محبة لعملها لخدمات الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة وتسعى لقضاء مطالبهن.

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"جامعة المؤسس" تنعي موظفة بشؤون الطلاب بعد تعرضها للدهس بمواقف الجامعة‎
سبق

نعى الحساب الرسمي لعمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعد وفاتها يوم الخميس الماضي إثر تعرضها للدهس بمواقف الجامعة.

وخيم الحزن والأسى على الجميع لوفاة مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيسة الوعي الفكري بجامعة المؤسس نجلاء الحربي، بعد تعرضها للدهس في مواقف الجامعة يوم الخميس الماضي.

وكانت الحربي قد أمضت سنوات من عمرها في خدمة طالبات ذوات الاحتياجات الخاصة بالجامعة، محبة لعملها لخدمات الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة وتسعى لقضاء مطالبهن.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
10:43 AM

"جامعة المؤسس" تنعي موظفة بشؤون الطلاب بعد تعرضها للدهس بمواقف الجامعة‎

"الحربي" أمضت سنوات من عمرها في خدمة الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة

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سعود الدعجاني - جدة
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3,558

نعى الحساب الرسمي لعمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعد وفاتها يوم الخميس الماضي إثر تعرضها للدهس بمواقف الجامعة.

وخيم الحزن والأسى على الجميع لوفاة مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيسة الوعي الفكري بجامعة المؤسس نجلاء الحربي، بعد تعرضها للدهس في مواقف الجامعة يوم الخميس الماضي.

وكانت الحربي قد أمضت سنوات من عمرها في خدمة طالبات ذوات الاحتياجات الخاصة بالجامعة، محبة لعملها لخدمات الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة وتسعى لقضاء مطالبهن.

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