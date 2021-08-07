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وزير الرياضة يهنئ القيادة بإنجاز "حامدي" الأولمبي

بعد تحقيقه فضية في أولمبياد "طوكيو 2020"

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ بمناسبة تحقيق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في وزن فوق 75كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وقال "الفيصل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي الإنجاز الكبير الذي حققه بطلنا طارق حامدي بحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسة قوية ومواجهات صعبة مع أبرز نجوم العالم في هذه اللعبة".

وأضاف وزير الرياضة: "هذا الإنجاز الذي نسعد به جميعًا نحن السعوديين لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي نحظى به في القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد - حفظهما الله -، وتوفير كل السبل الممكنة لتحقيق المنجزات، وتشريف الوطن في مختلف المحافل الدولية والقارية".

واختتم "الفيصل" تصريحه قائلاً: "أبارك لبطلنا طارق حامدي، الذي كنا -وما زلنا وسنظل- نراه بطلاً متوجًا بالذهب. وكل الأمنيات له بالتوفيق".

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يهنئ القيادة بإنجاز "حامدي" الأولمبي
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ بمناسبة تحقيق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في وزن فوق 75كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وقال "الفيصل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي الإنجاز الكبير الذي حققه بطلنا طارق حامدي بحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسة قوية ومواجهات صعبة مع أبرز نجوم العالم في هذه اللعبة".

وأضاف وزير الرياضة: "هذا الإنجاز الذي نسعد به جميعًا نحن السعوديين لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي نحظى به في القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد - حفظهما الله -، وتوفير كل السبل الممكنة لتحقيق المنجزات، وتشريف الوطن في مختلف المحافل الدولية والقارية".

واختتم "الفيصل" تصريحه قائلاً: "أبارك لبطلنا طارق حامدي، الذي كنا -وما زلنا وسنظل- نراه بطلاً متوجًا بالذهب. وكل الأمنيات له بالتوفيق".

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:30 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:55 AM

وزير الرياضة يهنئ القيادة بإنجاز "حامدي" الأولمبي

بعد تحقيقه فضية في أولمبياد "طوكيو 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ بمناسبة تحقيق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في وزن فوق 75كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وقال "الفيصل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي الإنجاز الكبير الذي حققه بطلنا طارق حامدي بحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسة قوية ومواجهات صعبة مع أبرز نجوم العالم في هذه اللعبة".

وأضاف وزير الرياضة: "هذا الإنجاز الذي نسعد به جميعًا نحن السعوديين لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي نحظى به في القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد - حفظهما الله -، وتوفير كل السبل الممكنة لتحقيق المنجزات، وتشريف الوطن في مختلف المحافل الدولية والقارية".

واختتم "الفيصل" تصريحه قائلاً: "أبارك لبطلنا طارق حامدي، الذي كنا -وما زلنا وسنظل- نراه بطلاً متوجًا بالذهب. وكل الأمنيات له بالتوفيق".

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