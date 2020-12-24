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الشباب يواصل التحضير لمواجهة التعاون في الجولة 14 من الدوري

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة التعاون، الاثنين المقبل، لحساب الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، ثم أجرى اللاعبون تدريبات متنوعة في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الحصة التدريبية بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات على بناء الهجمة والاستحواذ والضغط على المنافس .

وسيلاقي الشباب نظيره التعاون الاثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي بعد أن قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل المباراة بناءً على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد ورغبة نادي الشباب.

يشار إلى أن الشباب يحتل المرتبة الثانية بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة فيما يأتي التعاون بالمركز الخامس عشر بـ11 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يواصل التحضير لمواجهة التعاون في الجولة 14 من الدوري
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة التعاون، الاثنين المقبل، لحساب الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، ثم أجرى اللاعبون تدريبات متنوعة في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الحصة التدريبية بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات على بناء الهجمة والاستحواذ والضغط على المنافس .

وسيلاقي الشباب نظيره التعاون الاثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي بعد أن قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل المباراة بناءً على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد ورغبة نادي الشباب.

يشار إلى أن الشباب يحتل المرتبة الثانية بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة فيما يأتي التعاون بالمركز الخامس عشر بـ11 نقطة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:11 PM

الشباب يواصل التحضير لمواجهة التعاون في الجولة 14 من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة التعاون، الاثنين المقبل، لحساب الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، ثم أجرى اللاعبون تدريبات متنوعة في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الحصة التدريبية بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات على بناء الهجمة والاستحواذ والضغط على المنافس .

وسيلاقي الشباب نظيره التعاون الاثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي بعد أن قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل المباراة بناءً على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد ورغبة نادي الشباب.

يشار إلى أن الشباب يحتل المرتبة الثانية بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة فيما يأتي التعاون بالمركز الخامس عشر بـ11 نقطة.

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