النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدافع "النصر" السابق لا يتعلم من أخطائه.. اعتذر عن إهانة ناديه الجديد!

أعلن نادي يونيفرسيتاريو البيروفي، التوقيع مع مدافع النصر السابق، اللاعب كريستيان راموس بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي.

وقدم النادي البيروفي، اللاعب أول أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي حيث اعتذر اللاعب لأنصار ناديه الجديد عن إهانته لهم في وقت سابق.

وكان اللاعب قد نشر تغريدة اعتبرتها جماهير ناديه الجديد يونيفرسياريو إهانة كبيرة لناديهم قبل أن يعتذر اللاعب مشدداً على أنه صغير العمر ويخطئ كثيراً.

وسبق للاعب أن انتقد تجربته كثيراً مع النصر لصحف بلاده معتبراً أنها واحدة من تجاربه السيئة علماً بأن اللاعب لم يقدم أي مستوى له مع العالمي حتى تم الاستغناء عنه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدافع "النصر" السابق لا يتعلم من أخطائه.. اعتذر عن إهانة ناديه الجديد!
سبق

أعلن نادي يونيفرسيتاريو البيروفي، التوقيع مع مدافع النصر السابق، اللاعب كريستيان راموس بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي.

وقدم النادي البيروفي، اللاعب أول أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي حيث اعتذر اللاعب لأنصار ناديه الجديد عن إهانته لهم في وقت سابق.

وكان اللاعب قد نشر تغريدة اعتبرتها جماهير ناديه الجديد يونيفرسياريو إهانة كبيرة لناديهم قبل أن يعتذر اللاعب مشدداً على أنه صغير العمر ويخطئ كثيراً.

وسبق للاعب أن انتقد تجربته كثيراً مع النصر لصحف بلاده معتبراً أنها واحدة من تجاربه السيئة علماً بأن اللاعب لم يقدم أي مستوى له مع العالمي حتى تم الاستغناء عنه.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:14 AM

مدافع "النصر" السابق لا يتعلم من أخطائه.. اعتذر عن إهانة ناديه الجديد!

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,624

أعلن نادي يونيفرسيتاريو البيروفي، التوقيع مع مدافع النصر السابق، اللاعب كريستيان راموس بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي.

وقدم النادي البيروفي، اللاعب أول أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي حيث اعتذر اللاعب لأنصار ناديه الجديد عن إهانته لهم في وقت سابق.

وكان اللاعب قد نشر تغريدة اعتبرتها جماهير ناديه الجديد يونيفرسياريو إهانة كبيرة لناديهم قبل أن يعتذر اللاعب مشدداً على أنه صغير العمر ويخطئ كثيراً.

وسبق للاعب أن انتقد تجربته كثيراً مع النصر لصحف بلاده معتبراً أنها واحدة من تجاربه السيئة علماً بأن اللاعب لم يقدم أي مستوى له مع العالمي حتى تم الاستغناء عنه.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,502
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,161
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,020
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,068

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة