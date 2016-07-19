مدافع "النصر" السابق لا يتعلم من أخطائه.. اعتذر عن إهانة ناديه الجديد!

أعلن نادي يونيفرسيتاريو البيروفي، التوقيع مع مدافع النصر السابق، اللاعب كريستيان راموس بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي.

وقدم النادي البيروفي، اللاعب أول أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي حيث اعتذر اللاعب لأنصار ناديه الجديد عن إهانته لهم في وقت سابق.

وكان اللاعب قد نشر تغريدة اعتبرتها جماهير ناديه الجديد يونيفرسياريو إهانة كبيرة لناديهم قبل أن يعتذر اللاعب مشدداً على أنه صغير العمر ويخطئ كثيراً.

وسبق للاعب أن انتقد تجربته كثيراً مع النصر لصحف بلاده معتبراً أنها واحدة من تجاربه السيئة علماً بأن اللاعب لم يقدم أي مستوى له مع العالمي حتى تم الاستغناء عنه.