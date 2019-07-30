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قصة كفاح جيلين بينهما 69 عاماً .. الابن ووالده المُسن بمقاعد الدراسة ببيشة

من أوائل المشاركين في برنامج محو الأمية ويمشي مسافات طويلة حرصاً عليه

ضرب العم عبدالله بن شافي بن مشبب (81 عاماً)؛ مثالاً في الإصرار على التعلم، فلم يمنعه التقدم في العمر من أن يحقق حلمه بتعلم القراءة والكتابة، والتحق المُسن بمقاعد الدراسة في فصول محو الأمية لتعلم القراءة والكتابة بمحافظة بيشة.

وحصلت "سبق" على صور توثّق قدوم العم عبدالله؛ إلى مدرسته بوادي جمح بصحبة ابنه سامي (12 عاماً) مشياً على الأقدام، وأظهرت الصور مساعدة الابن والده في القراءة والكتابة.

من جانبه، قال المواطن "سفر بن عبدالله"؛ لـ "سبق"؛ إن والده من أوائل المبادرين والمشاركين في هذا البرنامج وحرصه على الحضور رغم أنه يمشي المسافات الطويلة -فهو لا يستطيع قيادة السيارة، مدركاً أهمية هذا البرنامج ونفعه له في أمور دينه ودنياه.

وأضاف: "كان رفيق دربه ذهاباً وإياباً وحضوراً معه في الفصول أخي الصغير سامي، فقد كان لوالده خير معين في هذا البرنامج ومن أكثر داعميه للمواصلة فيه، حفظه الله بحفظه وبارك له عمره".

واختتم بالقول: "أتقدم بخالص شكري وامتناني لكل من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما أولوه من اهتمام وعناية بالتعليم ودعمهم كل ما من شأنه النهوض بالمجتمع، ونشر الوعي المعرفي والفكري بين شرائح المجتمع كافة، كما أشكر وزير التعليم ومدير إدارة تعليم بيشة ومدير مكتب تعليم وادي ترج ومعلم المركز "عائض بن دخيل الأكلبي"؛ على استهدافهم هذه الشريحة التي قد تكون عفّى عليها الدهر وليست في قائمة اهتمام الكثير من المجتمعات.

وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بـ "تعليم بيشة"، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين، وذلك بحضور مدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور "يحيى آل مفرح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصة كفاح جيلين بينهما 69 عاماً .. الابن ووالده المُسن بمقاعد الدراسة ببيشة
سبق

ضرب العم عبدالله بن شافي بن مشبب (81 عاماً)؛ مثالاً في الإصرار على التعلم، فلم يمنعه التقدم في العمر من أن يحقق حلمه بتعلم القراءة والكتابة، والتحق المُسن بمقاعد الدراسة في فصول محو الأمية لتعلم القراءة والكتابة بمحافظة بيشة.

وحصلت "سبق" على صور توثّق قدوم العم عبدالله؛ إلى مدرسته بوادي جمح بصحبة ابنه سامي (12 عاماً) مشياً على الأقدام، وأظهرت الصور مساعدة الابن والده في القراءة والكتابة.

من جانبه، قال المواطن "سفر بن عبدالله"؛ لـ "سبق"؛ إن والده من أوائل المبادرين والمشاركين في هذا البرنامج وحرصه على الحضور رغم أنه يمشي المسافات الطويلة -فهو لا يستطيع قيادة السيارة، مدركاً أهمية هذا البرنامج ونفعه له في أمور دينه ودنياه.

وأضاف: "كان رفيق دربه ذهاباً وإياباً وحضوراً معه في الفصول أخي الصغير سامي، فقد كان لوالده خير معين في هذا البرنامج ومن أكثر داعميه للمواصلة فيه، حفظه الله بحفظه وبارك له عمره".

واختتم بالقول: "أتقدم بخالص شكري وامتناني لكل من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما أولوه من اهتمام وعناية بالتعليم ودعمهم كل ما من شأنه النهوض بالمجتمع، ونشر الوعي المعرفي والفكري بين شرائح المجتمع كافة، كما أشكر وزير التعليم ومدير إدارة تعليم بيشة ومدير مكتب تعليم وادي ترج ومعلم المركز "عائض بن دخيل الأكلبي"؛ على استهدافهم هذه الشريحة التي قد تكون عفّى عليها الدهر وليست في قائمة اهتمام الكثير من المجتمعات.

وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بـ "تعليم بيشة"، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين، وذلك بحضور مدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور "يحيى آل مفرح".

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
12:40 PM

قصة كفاح جيلين بينهما 69 عاماً .. الابن ووالده المُسن بمقاعد الدراسة ببيشة

من أوائل المشاركين في برنامج محو الأمية ويمشي مسافات طويلة حرصاً عليه

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سويد الحارثي - بيشة
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5,375

ضرب العم عبدالله بن شافي بن مشبب (81 عاماً)؛ مثالاً في الإصرار على التعلم، فلم يمنعه التقدم في العمر من أن يحقق حلمه بتعلم القراءة والكتابة، والتحق المُسن بمقاعد الدراسة في فصول محو الأمية لتعلم القراءة والكتابة بمحافظة بيشة.

وحصلت "سبق" على صور توثّق قدوم العم عبدالله؛ إلى مدرسته بوادي جمح بصحبة ابنه سامي (12 عاماً) مشياً على الأقدام، وأظهرت الصور مساعدة الابن والده في القراءة والكتابة.

من جانبه، قال المواطن "سفر بن عبدالله"؛ لـ "سبق"؛ إن والده من أوائل المبادرين والمشاركين في هذا البرنامج وحرصه على الحضور رغم أنه يمشي المسافات الطويلة -فهو لا يستطيع قيادة السيارة، مدركاً أهمية هذا البرنامج ونفعه له في أمور دينه ودنياه.

وأضاف: "كان رفيق دربه ذهاباً وإياباً وحضوراً معه في الفصول أخي الصغير سامي، فقد كان لوالده خير معين في هذا البرنامج ومن أكثر داعميه للمواصلة فيه، حفظه الله بحفظه وبارك له عمره".

واختتم بالقول: "أتقدم بخالص شكري وامتناني لكل من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما أولوه من اهتمام وعناية بالتعليم ودعمهم كل ما من شأنه النهوض بالمجتمع، ونشر الوعي المعرفي والفكري بين شرائح المجتمع كافة، كما أشكر وزير التعليم ومدير إدارة تعليم بيشة ومدير مكتب تعليم وادي ترج ومعلم المركز "عائض بن دخيل الأكلبي"؛ على استهدافهم هذه الشريحة التي قد تكون عفّى عليها الدهر وليست في قائمة اهتمام الكثير من المجتمعات.

وكانت إدارة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بـ "تعليم بيشة"، قد نفّذت عدداً من الأنشطة الرياضية للدارسين في الحملة وأبنائهم على مدى أسبوعين اختتمتها بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم لأبناء الدارسين "كلنا سلمان"، وسباق المشي السريع للدارسين في مراكز الحملة الثلاثة عشر مع جوائز قيمة للفائزين، وذلك بحضور مدير عام التعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور "يحيى آل مفرح".

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