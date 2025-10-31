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"آل الشيخ": أكثر من مليون زائر لفعاليات #موسم_الرياض منذ انطلاقته

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تجاوز عدد زوار فعاليات موسم الرياض الذي انطلق قبل 10 أيام في الـ 20 من أكتوبر، مليون زائر، وذلك قبل انطلاقة فعالية منطقة البوليفارد بعد غدٍ الاثنين 1 نوفمبر، حيث سيشهد الافتتاح الكبير لمنطقة بوليفارد سيتي الرياض.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه قال فيها: "الحمد الله تعدينا المليون زائر قبل البوليفارد رسميًا ‫#موسم_الرياض".

موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": أكثر من مليون زائر لفعاليات #موسم_الرياض منذ انطلاقته
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تجاوز عدد زوار فعاليات موسم الرياض الذي انطلق قبل 10 أيام في الـ 20 من أكتوبر، مليون زائر، وذلك قبل انطلاقة فعالية منطقة البوليفارد بعد غدٍ الاثنين 1 نوفمبر، حيث سيشهد الافتتاح الكبير لمنطقة بوليفارد سيتي الرياض.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه قال فيها: "الحمد الله تعدينا المليون زائر قبل البوليفارد رسميًا ‫#موسم_الرياض".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
09:37 PM

"آل الشيخ": أكثر من مليون زائر لفعاليات #موسم_الرياض منذ انطلاقته

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
3,217

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تجاوز عدد زوار فعاليات موسم الرياض الذي انطلق قبل 10 أيام في الـ 20 من أكتوبر، مليون زائر، وذلك قبل انطلاقة فعالية منطقة البوليفارد بعد غدٍ الاثنين 1 نوفمبر، حيث سيشهد الافتتاح الكبير لمنطقة بوليفارد سيتي الرياض.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه قال فيها: "الحمد الله تعدينا المليون زائر قبل البوليفارد رسميًا ‫#موسم_الرياض".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

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