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المتحدث العسكري المصري: مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود في انفجار ببئر العبد

أكد استمرار الأعمال القتالية للقوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية للمحافظة

انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، استمرار القوات المسلحة على أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

انفجار عبوة ناسفة مصر

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المتحدث العسكري المصري: مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود في انفجار ببئر العبد
سبق

انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، استمرار القوات المسلحة على أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:32 PM

المتحدث العسكري المصري: مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود في انفجار ببئر العبد

أكد استمرار الأعمال القتالية للقوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية للمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، استمرار القوات المسلحة على أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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