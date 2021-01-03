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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشهري" إلى رتبة "عقيد" بالحرس الوطني

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية المقدم محمد بن رفيدي الشهري، بإدارة العمليات بالقطاع الشرقي، إلى رتبة "عقيد".

فيما عبّر العقيد "الشهري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.

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"الشهري" إلى رتبة "عقيد" بالحرس الوطني
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية المقدم محمد بن رفيدي الشهري، بإدارة العمليات بالقطاع الشرقي، إلى رتبة "عقيد".

فيما عبّر العقيد "الشهري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
06:23 PM

"الشهري" إلى رتبة "عقيد" بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية المقدم محمد بن رفيدي الشهري، بإدارة العمليات بالقطاع الشرقي، إلى رتبة "عقيد".

فيما عبّر العقيد "الشهري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.

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