علامات الخطر.. 7 أشياء تكشف ضعف جهاز المناعة لديك

هل يمكن أن تصاب بالبرد 23 مرة في العام؟

الجهاز المناعي منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء وخلايا بغرض حماية الجسم من مسببات الأمراض كالفيروسات بتحييدها أو إبادتها، ويتكون جهاز المناعة لدينا من خلايا الدم البيضاء والعقد الليمفاوية والأجسام المضادة التي تساعدنا على محاربة الالتهابات الخارجية.

وحسب تقرير لصحيفة "أي تايمز"، فهناك سبع علامات تعد من المؤشرات الواضحة على ضعف الجهاز المناعي:

التوتر

حيث يمكن أن تقلل المستويات العالية من التوتر من أداء الجهاز المناعي وتجعلك عرضة للعدوى، ويعد الغضب المفرط أيضًا علامة على ضعف جهاز المناعة.

العدوى المتكررة

إذا كنت تعاني من التهابات متكررة في الأذن، أو التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي المزمن، أو الالتهاب الرئوي المتعدد، أو تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية أكثر من ثلاث مرات في السنة، فأنت بحاجة إلى التركيز على تعزيز مناعتك.

نزلات البرد المتكررة

إذا كنت تعاني من أكثر من 23 نزلة برد كل عام، فأنت بحاجة إلى تعزيز جهاز المناعة لديك، وإذا استغرق التعافي أكثر من 24 يومًا، فهذه علامة على ضعف جهاز المناعة.

الإعياء

يمكن أن يجعلك الجهاز المناعي الضعيف تشعر بالخمول طوال اليوم بغض النظر عن مدى شعورك بالراحة، ويمكن أن يشعرك ضعف الجهاز المناعي بالإرهاق.

مشاكل الأمعاء المزمنة

وفقًا للخبراء، فإن نسبة كبيرة من جهاز المناعة لدينا تكمن في الجهاز الهضمي، وبالتالي يمكن أن يسبب ضعف الجهاز المناعي حرقة المعدة والإسهال.

التئام الجروح ببطء

لا يمكن لجهاز المناعة الضعيف أن ينتج جلدًا جديدًا بسرعة، مما يؤدي إلى بطء شفاء الجروح.

التهاب المفاصل

يمكن أن يؤدي تكرار آلام المفاصل إلى إضعاف المناعة، قد تواجه أيضًا تورمًا في الوجه وتيبسًا في الأطراف وآلامًا في المفاصل بسبب التهاب البطانة الداخلية للمفاصل.