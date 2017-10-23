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مصادر مطلعة: المباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في بلدي.. وأقصى غراماتها 10 آلاف ريال

أوضحت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أمس عن وجود غرامة مالية، تصل إلى نصف مليون ريال، في حال تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي.

وقالت المصادر: هذه الغرامة لا تختص بالمباني السكنية المكونة من دورين وملحق (الفلل السكنية). والمباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي. كما أن الحد الأقصى لغرامات المباني السكنية 10,000 ريال فقط.

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مصادر مطلعة: المباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في بلدي.. وأقصى غراماتها 10 آلاف ريال
سبق

أوضحت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أمس عن وجود غرامة مالية، تصل إلى نصف مليون ريال، في حال تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي.

وقالت المصادر: هذه الغرامة لا تختص بالمباني السكنية المكونة من دورين وملحق (الفلل السكنية). والمباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي. كما أن الحد الأقصى لغرامات المباني السكنية 10,000 ريال فقط.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
02:03 AM

مصادر مطلعة: المباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في بلدي.. وأقصى غراماتها 10 آلاف ريال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
6
22,363

أوضحت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أمس عن وجود غرامة مالية، تصل إلى نصف مليون ريال، في حال تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي.

وقالت المصادر: هذه الغرامة لا تختص بالمباني السكنية المكونة من دورين وملحق (الفلل السكنية). والمباني السكنية لا يُشترط في لائحتها التعاقد مع مقاول معتمد في منصة بلدي. كما أن الحد الأقصى لغرامات المباني السكنية 10,000 ريال فقط.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,398
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,691
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,984
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,088

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