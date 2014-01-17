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"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على عسير

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:41 AM

"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على عسير

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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