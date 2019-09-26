قناة CBS تجري حواراً مع ولي العهد خلال برنامجها 60 دقيقة.. يذاع الأحد القادم

يعد أول برامج المجلات الإخبارية التليفزيونية ويعرض منذ سبتمبر ١٩٦٨م

أجرت قناة CBS الإخبارية خلال برنامجها 60 دقيقة حواراً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيذاع الحوار يوم الأحد 29 سبتمبر.

يذكر أن برنامج 60 دقيقة هو برنامج تلفزيوني تحقيقي أمريكي يعرض على قناة CBS منذ ٢٤ سبتمبر ١٩٦٨م ويعد أول برامج المجلات الإخبارية التلفزيونية.