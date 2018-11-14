فيديو من حائل .. أمطار غزيرة وبرد تسيل الأودية والشعاب

دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السيول

شهدت منطقة حائل، مساء أمس، أمطاراً غزيرة مصحوبة بالبرد شملت جبة وسميراء والسليمي، وسالت على أثرها الأودية والشعاب.

من جهته، دعا الدفاع المدني بمنطقة حائل، إلى توخي الحيطة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة سميراء وشمال محافظة السليمي وقرية أفيعية التابعة لمحافظة الغزالة والأجزاء الشرقية من محافطة الشنان، محذراً من محاولة عبور الأودية ومناطق تجمعات المياه .

وأشار المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع الحربي؛ إلى احتمال وجود سيول منقولة نظراً لغزارة الأمطار على المواقع المشار إليها.