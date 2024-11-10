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إدارة سقيا زمزم تحلل "615" عينة للتأكد من سلامة الشبكة

حرصًا على ضمان خلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه

حلّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم, "615" عينة من ماء زمزم المبارك للتأكد من سلامة شبكة ماء زمزم المبارك, وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي: مختبر زمزم مجهّز بأعلى التقنيات والتجهيزات ومدعم بطاقم فني مختص يتولى أخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول إلى القيام بالإجراءات الأخرى من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير وصولاً لتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأكد "الندوي" أن هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقياً وصحياً، بالإضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.

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إدارة سقيا زمزم تحلل "615" عينة للتأكد من سلامة الشبكة
سبق

حلّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم, "615" عينة من ماء زمزم المبارك للتأكد من سلامة شبكة ماء زمزم المبارك, وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي: مختبر زمزم مجهّز بأعلى التقنيات والتجهيزات ومدعم بطاقم فني مختص يتولى أخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول إلى القيام بالإجراءات الأخرى من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير وصولاً لتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأكد "الندوي" أن هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقياً وصحياً، بالإضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
04:27 PM

إدارة سقيا زمزم تحلل "615" عينة للتأكد من سلامة الشبكة

حرصًا على ضمان خلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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حلّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم, "615" عينة من ماء زمزم المبارك للتأكد من سلامة شبكة ماء زمزم المبارك, وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي: مختبر زمزم مجهّز بأعلى التقنيات والتجهيزات ومدعم بطاقم فني مختص يتولى أخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول إلى القيام بالإجراءات الأخرى من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير وصولاً لتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأكد "الندوي" أن هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقياً وصحياً، بالإضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.

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