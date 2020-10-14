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وفاة استشاري بمستشفى الملك خالد بنجران بـ"فيروس كورونا"

زملاؤه ومحبوه دشنوا وسمًا سطروا من خلاله مآثره وصفاته الطيبة

انتقل إلى رحمة الله اليوم استشاري الباطنية والجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمستشفى الملك خالد بنجران وأحد أبطال الصفوف الأمامية بصحة نجران خلال جائحة كورونا الدكتور علي مثنى الزبيدي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت "صحة نجران" الاستشاري المتوفَّى الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلة الله المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودشن زملاؤه ومحبوه وسم #الدكتور_علي_الزبيدي سطروا من خلال تغريداتهم مآثر وصفات الفقيد وأخلاقه الطيبة التي تميز بها.

ويعد الدكتور "الزبيدي" أحد الكوادر والكفاءات الطبية العالية ويحمل خبرات طبية طويلة وأحد أمهر الاستشاريين بتخصصه ومجال عمله، ويعد رحيله خسارة كبيرة.

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وفاة استشاري بمستشفى الملك خالد بنجران بـ"فيروس كورونا"
سبق

انتقل إلى رحمة الله اليوم استشاري الباطنية والجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمستشفى الملك خالد بنجران وأحد أبطال الصفوف الأمامية بصحة نجران خلال جائحة كورونا الدكتور علي مثنى الزبيدي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت "صحة نجران" الاستشاري المتوفَّى الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلة الله المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودشن زملاؤه ومحبوه وسم #الدكتور_علي_الزبيدي سطروا من خلال تغريداتهم مآثر وصفات الفقيد وأخلاقه الطيبة التي تميز بها.

ويعد الدكتور "الزبيدي" أحد الكوادر والكفاءات الطبية العالية ويحمل خبرات طبية طويلة وأحد أمهر الاستشاريين بتخصصه ومجال عمله، ويعد رحيله خسارة كبيرة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:54 AM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:52 AM

وفاة استشاري بمستشفى الملك خالد بنجران بـ"فيروس كورونا"

زملاؤه ومحبوه دشنوا وسمًا سطروا من خلاله مآثره وصفاته الطيبة

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هادي آل كليب - نجران
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2,006

انتقل إلى رحمة الله اليوم استشاري الباطنية والجهاز الهضمي وأمراض الكبد بمستشفى الملك خالد بنجران وأحد أبطال الصفوف الأمامية بصحة نجران خلال جائحة كورونا الدكتور علي مثنى الزبيدي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت "صحة نجران" الاستشاري المتوفَّى الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلة الله المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودشن زملاؤه ومحبوه وسم #الدكتور_علي_الزبيدي سطروا من خلال تغريداتهم مآثر وصفات الفقيد وأخلاقه الطيبة التي تميز بها.

ويعد الدكتور "الزبيدي" أحد الكوادر والكفاءات الطبية العالية ويحمل خبرات طبية طويلة وأحد أمهر الاستشاريين بتخصصه ومجال عمله، ويعد رحيله خسارة كبيرة.

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