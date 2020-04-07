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"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على محافظتَي القنفذة والليث

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الخامسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على محافظتَي القنفذة والليث
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:41 AM

"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على محافظتَي القنفذة والليث

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الخامسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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