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"النقل" تستكمل أعمال طريق "الباحة - الرياض"

المشروع هدفه اختصار الوقت وتقليص طريق السفر

تواصل وزارة النقل استكمال أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الباحة والرياض الذي يبلغ طوله (170) كيلومترًا؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ جزء من المشروع بطول (86) كيلومترًا، ويجري حاليًّا تنفيذ الجزء المتبقي منه والبالغ طوله (84) كيلومترًا.

ويتكون المشروع من ست مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ استكمال المرحلة الثالثة والبالغ طولها (5) كيلومترات، إضافة إلى استكمال أعمال المرحلة الرابعة البالغ طولها (16) كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى اختصار الوقت وتقليص طريق السفر من الباحة إلى الرياض والمنطقة الشرقية بـ(280) كيلومترًا.

ويأخذ المشروع في الاعتبار تحسين البنية التحتية والإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق التابعة للوزارة.

ويساهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات فعالة لكافة المستفيدين من قطاع النقل.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على كافة طرق المملكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة.

وتؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ كافة مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز كافة مشروعاتها وفق الخطط التشغيلية المعدّة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تستكمل أعمال طريق "الباحة - الرياض"
سبق

تواصل وزارة النقل استكمال أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الباحة والرياض الذي يبلغ طوله (170) كيلومترًا؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ جزء من المشروع بطول (86) كيلومترًا، ويجري حاليًّا تنفيذ الجزء المتبقي منه والبالغ طوله (84) كيلومترًا.

ويتكون المشروع من ست مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ استكمال المرحلة الثالثة والبالغ طولها (5) كيلومترات، إضافة إلى استكمال أعمال المرحلة الرابعة البالغ طولها (16) كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى اختصار الوقت وتقليص طريق السفر من الباحة إلى الرياض والمنطقة الشرقية بـ(280) كيلومترًا.

ويأخذ المشروع في الاعتبار تحسين البنية التحتية والإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق التابعة للوزارة.

ويساهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات فعالة لكافة المستفيدين من قطاع النقل.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على كافة طرق المملكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة.

وتؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ كافة مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز كافة مشروعاتها وفق الخطط التشغيلية المعدّة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
05:56 PM

"النقل" تستكمل أعمال طريق "الباحة - الرياض"

المشروع هدفه اختصار الوقت وتقليص طريق السفر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل استكمال أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الباحة والرياض الذي يبلغ طوله (170) كيلومترًا؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ جزء من المشروع بطول (86) كيلومترًا، ويجري حاليًّا تنفيذ الجزء المتبقي منه والبالغ طوله (84) كيلومترًا.

ويتكون المشروع من ست مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ استكمال المرحلة الثالثة والبالغ طولها (5) كيلومترات، إضافة إلى استكمال أعمال المرحلة الرابعة البالغ طولها (16) كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى اختصار الوقت وتقليص طريق السفر من الباحة إلى الرياض والمنطقة الشرقية بـ(280) كيلومترًا.

ويأخذ المشروع في الاعتبار تحسين البنية التحتية والإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق التابعة للوزارة.

ويساهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات فعالة لكافة المستفيدين من قطاع النقل.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على كافة طرق المملكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة.

وتؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ كافة مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز كافة مشروعاتها وفق الخطط التشغيلية المعدّة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

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