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مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في "قياس التحول الرقمي"

وفق بيان هيئة الحكومة الرقمية للدورة التاسعة

حازت مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني المركز الأول ضمن مجموعة الخدمات الصحية في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي أعلنت عنه هيئـة الحكومـة الرقميـة.

وجاء منظور التكامل الذي حققت من خلاله المدينة الطبية في المؤشر بنسبة 85.08%، إذ كسبت 80.10% في نضج رحلة التحول الرقمي، و100% في الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و100% في النضج الرقمي لدى مرصد الخدمات الحكومية.

ويهـدف قيـاس التحـول الرقمـي الحكومـي بنسـخته التاسـعة إلـى تقييم وضع الجهات الحكومية، ومتابعة تطور رحلتها نحو التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير مـن خـلال متابعتهـا بشـكل دوري، وتحفيزهـا بمـا يتوافـق مـع التوجهـات فـي مجـال التحـول الرقمـي، ويحقـق أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 وبرامجهـا التنفيذيـة.

ويعمـل قياس التحول الرقمي الحكومي علـى تقييـم وتحديـد الوضع الراهن للجهـات الحكومية وقيـاس تحولهـا الرقمـي عبـر إطـار عـام موحـد؛ لضمـان تحقيـق التحـول الرقمـي فـي مراحلـه كافـة، والسـعي إلـى تحفيـز الأجهـزة الحكوميـة للعمـل علـى تطويـر الكفـاءات ورفـع مسـتوى الأداء، وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن خـلال توفيـر آليـة رقميـة لتقييـم وقيـاس تحولهـا ومـدى تطـور أدائهـا خلال العـام فـي سـبيل الوصول إلـى حكومة رقميـة متكاملـة.

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مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في "قياس التحول الرقمي"
سبق

حازت مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني المركز الأول ضمن مجموعة الخدمات الصحية في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي أعلنت عنه هيئـة الحكومـة الرقميـة.

وجاء منظور التكامل الذي حققت من خلاله المدينة الطبية في المؤشر بنسبة 85.08%، إذ كسبت 80.10% في نضج رحلة التحول الرقمي، و100% في الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و100% في النضج الرقمي لدى مرصد الخدمات الحكومية.

ويهـدف قيـاس التحـول الرقمـي الحكومـي بنسـخته التاسـعة إلـى تقييم وضع الجهات الحكومية، ومتابعة تطور رحلتها نحو التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير مـن خـلال متابعتهـا بشـكل دوري، وتحفيزهـا بمـا يتوافـق مـع التوجهـات فـي مجـال التحـول الرقمـي، ويحقـق أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 وبرامجهـا التنفيذيـة.

ويعمـل قياس التحول الرقمي الحكومي علـى تقييـم وتحديـد الوضع الراهن للجهـات الحكومية وقيـاس تحولهـا الرقمـي عبـر إطـار عـام موحـد؛ لضمـان تحقيـق التحـول الرقمـي فـي مراحلـه كافـة، والسـعي إلـى تحفيـز الأجهـزة الحكوميـة للعمـل علـى تطويـر الكفـاءات ورفـع مسـتوى الأداء، وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن خـلال توفيـر آليـة رقميـة لتقييـم وقيـاس تحولهـا ومـدى تطـور أدائهـا خلال العـام فـي سـبيل الوصول إلـى حكومة رقميـة متكاملـة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
08:03 PM

مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في "قياس التحول الرقمي"

وفق بيان هيئة الحكومة الرقمية للدورة التاسعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حازت مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني المركز الأول ضمن مجموعة الخدمات الصحية في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي أعلنت عنه هيئـة الحكومـة الرقميـة.

وجاء منظور التكامل الذي حققت من خلاله المدينة الطبية في المؤشر بنسبة 85.08%، إذ كسبت 80.10% في نضج رحلة التحول الرقمي، و100% في الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و100% في النضج الرقمي لدى مرصد الخدمات الحكومية.

ويهـدف قيـاس التحـول الرقمـي الحكومـي بنسـخته التاسـعة إلـى تقييم وضع الجهات الحكومية، ومتابعة تطور رحلتها نحو التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير مـن خـلال متابعتهـا بشـكل دوري، وتحفيزهـا بمـا يتوافـق مـع التوجهـات فـي مجـال التحـول الرقمـي، ويحقـق أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 وبرامجهـا التنفيذيـة.

ويعمـل قياس التحول الرقمي الحكومي علـى تقييـم وتحديـد الوضع الراهن للجهـات الحكومية وقيـاس تحولهـا الرقمـي عبـر إطـار عـام موحـد؛ لضمـان تحقيـق التحـول الرقمـي فـي مراحلـه كافـة، والسـعي إلـى تحفيـز الأجهـزة الحكوميـة للعمـل علـى تطويـر الكفـاءات ورفـع مسـتوى الأداء، وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن خـلال توفيـر آليـة رقميـة لتقييـم وقيـاس تحولهـا ومـدى تطـور أدائهـا خلال العـام فـي سـبيل الوصول إلـى حكومة رقميـة متكاملـة.

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