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آلاف الصينيين بالمنطقة.. أمير جازان يوجّه برقابة صحية تحّسبًا لـ"كورونا"

شدد على ضرورة القيام بالفحص والفرز المستمر.. من المطار إلى التجمعات

وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بسرعة تفعيل نظام المراقبة الصحية بالمطار الداخلي والصالة الدولية.

وشدد الأمير على ضرورة القيام بعملية الفحص والفرز المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة كل الحالات القادمة التي يُشتبه فيها، وكذلك مناطق التجمعات مثل العمالة الوافدة التي تعمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة، ومتابعة عمليات الرصد بشكل مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة والعاملة بالمنطقة ومنها العمالة القادمة من الصين.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، الاجتماع التنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومختلف المنافذ بالمنطقة؛ وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية محمد الحربي.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

يشار إلى أن منطقة جازان تعتبر وجهة عمل لآلاف الصينيين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لدى شركات متنوعة، ويشهد مستشفى بيش العام -المستشفى الوحيد في المحافظة- زياراتهم ومراجعاتهم مع جميع الأجانب؛ عدا الحالات البسيطة التي تُحال لمستوصفات.

أمير منطقة جازان تفعيل نظام المراقبة الصحية بالمطار فيروس كورونا الجديد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آلاف الصينيين بالمنطقة.. أمير جازان يوجّه برقابة صحية تحّسبًا لـ"كورونا"
سبق

وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بسرعة تفعيل نظام المراقبة الصحية بالمطار الداخلي والصالة الدولية.

وشدد الأمير على ضرورة القيام بعملية الفحص والفرز المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة كل الحالات القادمة التي يُشتبه فيها، وكذلك مناطق التجمعات مثل العمالة الوافدة التي تعمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة، ومتابعة عمليات الرصد بشكل مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة والعاملة بالمنطقة ومنها العمالة القادمة من الصين.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، الاجتماع التنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومختلف المنافذ بالمنطقة؛ وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية محمد الحربي.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

يشار إلى أن منطقة جازان تعتبر وجهة عمل لآلاف الصينيين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لدى شركات متنوعة، ويشهد مستشفى بيش العام -المستشفى الوحيد في المحافظة- زياراتهم ومراجعاتهم مع جميع الأجانب؛ عدا الحالات البسيطة التي تُحال لمستوصفات.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:19 PM

آلاف الصينيين بالمنطقة.. أمير جازان يوجّه برقابة صحية تحّسبًا لـ"كورونا"

شدد على ضرورة القيام بالفحص والفرز المستمر.. من المطار إلى التجمعات

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محمد المواسي - جازان
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وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بسرعة تفعيل نظام المراقبة الصحية بالمطار الداخلي والصالة الدولية.

وشدد الأمير على ضرورة القيام بعملية الفحص والفرز المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة كل الحالات القادمة التي يُشتبه فيها، وكذلك مناطق التجمعات مثل العمالة الوافدة التي تعمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة، ومتابعة عمليات الرصد بشكل مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة والعاملة بالمنطقة ومنها العمالة القادمة من الصين.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، الاجتماع التنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومختلف المنافذ بالمنطقة؛ وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية محمد الحربي.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

يشار إلى أن منطقة جازان تعتبر وجهة عمل لآلاف الصينيين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لدى شركات متنوعة، ويشهد مستشفى بيش العام -المستشفى الوحيد في المحافظة- زياراتهم ومراجعاتهم مع جميع الأجانب؛ عدا الحالات البسيطة التي تُحال لمستوصفات.

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