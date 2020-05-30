النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا يصيب 664 إسبانياً جديداً ويقتل 4

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 27.125

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بعد تسجيل أربع وفيات جديدة إلى 27125.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 239228 بعد تسجيل 664 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا يصيب 664 إسبانياً جديداً ويقتل 4
سبق

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بعد تسجيل أربع وفيات جديدة إلى 27125.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 239228 بعد تسجيل 664 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
08:22 PM

كورونا يصيب 664 إسبانياً جديداً ويقتل 4

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 27.125

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
439

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بعد تسجيل أربع وفيات جديدة إلى 27125.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 239228 بعد تسجيل 664 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,954
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,732

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة