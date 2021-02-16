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أستراليا تمنح ترخيصًا للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

هو الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في البلاد بعد فايزر

أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت، في بيان، عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصًا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.

وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يُذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.

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أستراليا تمنح ترخيصًا للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت، في بيان، عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصًا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.

وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يُذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:40 AM

أستراليا تمنح ترخيصًا للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

هو الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في البلاد بعد فايزر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت، في بيان، عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصًا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.

وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يُذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.

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