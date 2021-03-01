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شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات

تم استعادة المركبات المسروقة وجرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرين من مخالفي أمن الحدود من الجنسيتَين ذاتَيهما، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ ارتكبوا سرقة (8) صيدليات بمواقع مختلفة، و(3) مركبات استُخدمت في جرائمهم. وتم استعادة المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرين من مخالفي أمن الحدود من الجنسيتَين ذاتَيهما، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ ارتكبوا سرقة (8) صيدليات بمواقع مختلفة، و(3) مركبات استُخدمت في جرائمهم. وتم استعادة المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
11:18 PM
اخر تعديل
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:10 AM

شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات

تم استعادة المركبات المسروقة وجرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,245

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرين من مخالفي أمن الحدود من الجنسيتَين ذاتَيهما، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ ارتكبوا سرقة (8) صيدليات بمواقع مختلفة، و(3) مركبات استُخدمت في جرائمهم. وتم استعادة المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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