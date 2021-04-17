"الخيري": مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تؤكّد عناية الدولة بتعليم كتاب الله

قال: تُذكّر أبناء الوطن بضرورة الاستشعار بأهمية القرآن في حياتنا والتقيد بأحكامه

أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري؛ عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هذه الجهود المباركة بمسابقة حفظ القرآن الكريم ورعايته الكريمة ودعمه المتواصل لخدمة كتاب الله -عزّ وجلّ- سائلا الله، أن يجزيه على هذا العمل المبرور أعظم الجزاء وأوفره، وأن يمتعه متاعاً حسناً مقروناً بطول العمر، وحسن العمل، وأن يعينه على ما وكل إليه، وأن يوفقه وولي عهده الأمين، إلى كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

وأوضح الخيري؛ أن هذه المسابقة يتنافس فيها الناشئة وأبناء شهداء الواجب من مختلف مناطق مملكتنا الغالية على مائدة القرآن الكريم، مضيفاً أن هذه المناسبة تُذكّر أبناء وبنات الوطن بالاستشعار بأهمية القرآن الكريم في حياتنا والتقيد بأحكامه وتدبر معانيه والتخلق بأخلاق نبينا -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الصحيح أحسن الناس خُلقاً، ولما سُئلَت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن خلق النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالت: "كان خلقه القرآن".

وأضاف: إن هذه الدولة المباركة جعلت القرآن الكريم نهجاً وتطبيقاً ودستوراً، وحرص قادتها منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن "طيّب الله ثراه" إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على العناية بتعليم القرآن، حيث أنشأت دولتنا -أعزها الله- أكبر مجمع لطباعة المصحف الشريف "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف" بالمدينة المنوّرة الذي يعكس أجمل الصور والمعاني لعناية هذه البلاد المباركة بالقرآن الكريم حفظاً وطباعة وتوزيعاً في بلاد العالم كافة.

ورفع شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والقائمين، على تنظيم فعاليات هذه المسابقة، داعياً الله أن يكلل الجهود بالنجاح وأن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، سائلاً الله -العلي القدير- أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.