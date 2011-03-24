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شراكة استراتيجية بين تجمع مكة المكرمة الصحي ونادي الوحدة لإثراء المجتمع

تقتضي بتوظيف الإمكانيات والخبرات في تحقيق التطلعات المشتركة

أبرم تجمع مكة المكرمة الصحي، مذكرة شراكة استراتيجية مع نادي الوحدة الرياضي؛ وذلك ضمن جهود التجمع في تطوير العمل المشترك مع كافة قطاعات وهيئات المجتمع المحلي، وتأسيس بيئة تعاونية تضمن بناء تفاهمات مشتركة، تساهم في إثراء المجتمع المكي بمبادرات ومشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمع الصحي والرياضي.

وقع مذكرة التفاهم من جانب تجمع مكة المكرمة الصحي، د. ديلشاد علي عباس، ومن جانب نادي الوحدة، رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن موفق أزهر.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود تجمع مكة المكرمة الصحي لتمكين المجتمع المحلي صحياً من خلال تفعيل الخطة الإستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي تهدف لتحقيق التنمية التكاملية من خلال بناء الإنسان وتنمية المكان

وتقتضي المذكرة بتوظيف الإمكانيات والخبرات في تحقيق التطلعات المشتركة ضمن اختصاص كل جهة، والاستفادة من البرامج والأنشطة الرياضية التي يقدمها النادي بالإضافة إلى رعاية البرامج والمبادرات التي يقدمها التجمع الصحي بمكة المكرمة، كما تم الاتفاق على تقديم برامج للتوعية والتثقيف الصحي تتضمن ورش تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة لصياغة مبادرات للعمل التطوعي تضمن الاستفادة من الكفاءات والطاقات في المجتمع المحلي.

وأكد د. "عباس" على أن مذكرة التفاهم تأتي بالمواءمة مع متطلبات رؤية 2030 في رفع الوعي الصحي وتحقيق جودة الحياة، كما تأتي ضمن رؤية التجمع الصحي بمكة المكرمة في تعزيز الصحة العامة عبر التعاون بين القطاع الصحي والرياضي لتمكين شرائح المجتمع من المشاركة في الحملات التي تساهم في رفع وبناء الوعي الصحي، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به المنشآت الرياضية في نشر ثقافة التوعية الصحية.

تجمع مكة المكرمة الصحي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شراكة استراتيجية بين تجمع مكة المكرمة الصحي ونادي الوحدة لإثراء المجتمع
سبق

أبرم تجمع مكة المكرمة الصحي، مذكرة شراكة استراتيجية مع نادي الوحدة الرياضي؛ وذلك ضمن جهود التجمع في تطوير العمل المشترك مع كافة قطاعات وهيئات المجتمع المحلي، وتأسيس بيئة تعاونية تضمن بناء تفاهمات مشتركة، تساهم في إثراء المجتمع المكي بمبادرات ومشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمع الصحي والرياضي.

وقع مذكرة التفاهم من جانب تجمع مكة المكرمة الصحي، د. ديلشاد علي عباس، ومن جانب نادي الوحدة، رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن موفق أزهر.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود تجمع مكة المكرمة الصحي لتمكين المجتمع المحلي صحياً من خلال تفعيل الخطة الإستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي تهدف لتحقيق التنمية التكاملية من خلال بناء الإنسان وتنمية المكان

وتقتضي المذكرة بتوظيف الإمكانيات والخبرات في تحقيق التطلعات المشتركة ضمن اختصاص كل جهة، والاستفادة من البرامج والأنشطة الرياضية التي يقدمها النادي بالإضافة إلى رعاية البرامج والمبادرات التي يقدمها التجمع الصحي بمكة المكرمة، كما تم الاتفاق على تقديم برامج للتوعية والتثقيف الصحي تتضمن ورش تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة لصياغة مبادرات للعمل التطوعي تضمن الاستفادة من الكفاءات والطاقات في المجتمع المحلي.

وأكد د. "عباس" على أن مذكرة التفاهم تأتي بالمواءمة مع متطلبات رؤية 2030 في رفع الوعي الصحي وتحقيق جودة الحياة، كما تأتي ضمن رؤية التجمع الصحي بمكة المكرمة في تعزيز الصحة العامة عبر التعاون بين القطاع الصحي والرياضي لتمكين شرائح المجتمع من المشاركة في الحملات التي تساهم في رفع وبناء الوعي الصحي، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به المنشآت الرياضية في نشر ثقافة التوعية الصحية.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
03:57 PM

شراكة استراتيجية بين تجمع مكة المكرمة الصحي ونادي الوحدة لإثراء المجتمع

تقتضي بتوظيف الإمكانيات والخبرات في تحقيق التطلعات المشتركة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أبرم تجمع مكة المكرمة الصحي، مذكرة شراكة استراتيجية مع نادي الوحدة الرياضي؛ وذلك ضمن جهود التجمع في تطوير العمل المشترك مع كافة قطاعات وهيئات المجتمع المحلي، وتأسيس بيئة تعاونية تضمن بناء تفاهمات مشتركة، تساهم في إثراء المجتمع المكي بمبادرات ومشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمع الصحي والرياضي.

وقع مذكرة التفاهم من جانب تجمع مكة المكرمة الصحي، د. ديلشاد علي عباس، ومن جانب نادي الوحدة، رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن موفق أزهر.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود تجمع مكة المكرمة الصحي لتمكين المجتمع المحلي صحياً من خلال تفعيل الخطة الإستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي تهدف لتحقيق التنمية التكاملية من خلال بناء الإنسان وتنمية المكان

وتقتضي المذكرة بتوظيف الإمكانيات والخبرات في تحقيق التطلعات المشتركة ضمن اختصاص كل جهة، والاستفادة من البرامج والأنشطة الرياضية التي يقدمها النادي بالإضافة إلى رعاية البرامج والمبادرات التي يقدمها التجمع الصحي بمكة المكرمة، كما تم الاتفاق على تقديم برامج للتوعية والتثقيف الصحي تتضمن ورش تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة لصياغة مبادرات للعمل التطوعي تضمن الاستفادة من الكفاءات والطاقات في المجتمع المحلي.

وأكد د. "عباس" على أن مذكرة التفاهم تأتي بالمواءمة مع متطلبات رؤية 2030 في رفع الوعي الصحي وتحقيق جودة الحياة، كما تأتي ضمن رؤية التجمع الصحي بمكة المكرمة في تعزيز الصحة العامة عبر التعاون بين القطاع الصحي والرياضي لتمكين شرائح المجتمع من المشاركة في الحملات التي تساهم في رفع وبناء الوعي الصحي، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به المنشآت الرياضية في نشر ثقافة التوعية الصحية.

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