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بينهم فتاة أصيبت برصاصة في الرأس.. حصيلة قتلى مظاهرات السودان ترتفع لـ23

أكثر من 200 جريح 100 منهم أصيبوا بأعيرة نارية

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم (الإثنين)، أن حصيلة قتلى المتظاهرين المناهضين للانقلاب منذ وقوعه ارتفعت إلى 23 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن سبعة قتلى سقطوا السبت خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الانقلاب، التي واجهتها السلطات الأمنية بأعنف حملة قمع منذ إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراته التي أطاحت المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر.

وأضافت أن بين القتلى السبعة ثلاثة سودانيين دون 18 عامًا من ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أصيبت برصاصة في الرأس خارج منزلها.

وأحصت اللجنة أكثر من مائتي إصابة في المجمل جرى حصرها حتى الآن، منها أكثر من مائة حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة.

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بينهم فتاة أصيبت برصاصة في الرأس.. حصيلة قتلى مظاهرات السودان ترتفع لـ23
سبق

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم (الإثنين)، أن حصيلة قتلى المتظاهرين المناهضين للانقلاب منذ وقوعه ارتفعت إلى 23 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن سبعة قتلى سقطوا السبت خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الانقلاب، التي واجهتها السلطات الأمنية بأعنف حملة قمع منذ إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراته التي أطاحت المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر.

وأضافت أن بين القتلى السبعة ثلاثة سودانيين دون 18 عامًا من ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أصيبت برصاصة في الرأس خارج منزلها.

وأحصت اللجنة أكثر من مائتي إصابة في المجمل جرى حصرها حتى الآن، منها أكثر من مائة حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
03:52 PM

بينهم فتاة أصيبت برصاصة في الرأس.. حصيلة قتلى مظاهرات السودان ترتفع لـ23

أكثر من 200 جريح 100 منهم أصيبوا بأعيرة نارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم (الإثنين)، أن حصيلة قتلى المتظاهرين المناهضين للانقلاب منذ وقوعه ارتفعت إلى 23 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن سبعة قتلى سقطوا السبت خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الانقلاب، التي واجهتها السلطات الأمنية بأعنف حملة قمع منذ إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراته التي أطاحت المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر.

وأضافت أن بين القتلى السبعة ثلاثة سودانيين دون 18 عامًا من ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أصيبت برصاصة في الرأس خارج منزلها.

وأحصت اللجنة أكثر من مائتي إصابة في المجمل جرى حصرها حتى الآن، منها أكثر من مائة حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

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