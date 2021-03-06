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"إيفاب" يعلن تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم.. لن تحتسب في هذه الحالة

بعد يوم من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام وفولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، أمس الجمعة، بيانًا أوضح فيه أيضًا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

كما أشار "إيفاب" إلى أن على الحكم "استخدام حكمته" فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرًا إلى لمسة يد.

ووفق"الفرنسية" جاء في البيان "نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متّسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أنه ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض سجله النيجيري جوش ماغا، بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا.

وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"إيفاب" يعلن تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم.. لن تحتسب في هذه الحالة
سبق

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، أمس الجمعة، بيانًا أوضح فيه أيضًا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

كما أشار "إيفاب" إلى أن على الحكم "استخدام حكمته" فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرًا إلى لمسة يد.

ووفق"الفرنسية" جاء في البيان "نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متّسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أنه ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض سجله النيجيري جوش ماغا، بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا.

وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:57 AM

"إيفاب" يعلن تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم.. لن تحتسب في هذه الحالة

بعد يوم من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام وفولهام بالدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، أمس الجمعة، بيانًا أوضح فيه أيضًا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

كما أشار "إيفاب" إلى أن على الحكم "استخدام حكمته" فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرًا إلى لمسة يد.

ووفق"الفرنسية" جاء في البيان "نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متّسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أنه ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض سجله النيجيري جوش ماغا، بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا.

وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.

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