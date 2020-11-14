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اصطاده الشاب ثم أطلقه "المسن".. "تنمية الحياة الفطرية": عمل جميل نفخر به

بعد اصطياده في هجرة أم الضيان شمال مدينة عرعر مهاجراً من جزر الملاوي

ثمّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مبادرة مواطن قام بإطلاق طائر مهاجر من نوع الرفراف، تم اصطياده في هجرة أم الضيان شمال مدينة عرعر.

وقال المركز: نسعد بمثل هذه الأعمال الجميلة ونفخر بها؛ لكونها تمثل السلوك الإنساني للمسلم تجاه الأمم الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض. وهذا الطائر هو الرفراف أبيض الحلق وهو من الطيور المهاجرة العابرة لأراضي المملكة ويتغذى على الأسماك والضفادع والسحالي والثعابين".

وكان مواطن مسن ظهر في مقطع فيديو أشار إلى أن أحد الشباب اصطاد طائراً مهاجراً يسمى الرفراف، أزرق شجري، أبيض الحلق.

وقال: هذا الطائر قِدم مهاجراً من جزر الملاوي "إندونيسي"، اصطاده أحد الشباب هنا وأهداه لنا.

وأفاد بأنه قام بإطلاق هذا الطائر؛ وذلك في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية سواءً كانت طيوراً أو غير ذلك، وحفاظاً على الطيور الجميلة تم إطلاق هذا الطائر حراً طليقاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اصطاده الشاب ثم أطلقه "المسن".. "تنمية الحياة الفطرية": عمل جميل نفخر به
سبق

ثمّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مبادرة مواطن قام بإطلاق طائر مهاجر من نوع الرفراف، تم اصطياده في هجرة أم الضيان شمال مدينة عرعر.

وقال المركز: نسعد بمثل هذه الأعمال الجميلة ونفخر بها؛ لكونها تمثل السلوك الإنساني للمسلم تجاه الأمم الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض. وهذا الطائر هو الرفراف أبيض الحلق وهو من الطيور المهاجرة العابرة لأراضي المملكة ويتغذى على الأسماك والضفادع والسحالي والثعابين".

وكان مواطن مسن ظهر في مقطع فيديو أشار إلى أن أحد الشباب اصطاد طائراً مهاجراً يسمى الرفراف، أزرق شجري، أبيض الحلق.

وقال: هذا الطائر قِدم مهاجراً من جزر الملاوي "إندونيسي"، اصطاده أحد الشباب هنا وأهداه لنا.

وأفاد بأنه قام بإطلاق هذا الطائر؛ وذلك في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية سواءً كانت طيوراً أو غير ذلك، وحفاظاً على الطيور الجميلة تم إطلاق هذا الطائر حراً طليقاً.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
02:09 PM

اصطاده الشاب ثم أطلقه "المسن".. "تنمية الحياة الفطرية": عمل جميل نفخر به

بعد اصطياده في هجرة أم الضيان شمال مدينة عرعر مهاجراً من جزر الملاوي

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
2,429

ثمّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مبادرة مواطن قام بإطلاق طائر مهاجر من نوع الرفراف، تم اصطياده في هجرة أم الضيان شمال مدينة عرعر.

وقال المركز: نسعد بمثل هذه الأعمال الجميلة ونفخر بها؛ لكونها تمثل السلوك الإنساني للمسلم تجاه الأمم الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض. وهذا الطائر هو الرفراف أبيض الحلق وهو من الطيور المهاجرة العابرة لأراضي المملكة ويتغذى على الأسماك والضفادع والسحالي والثعابين".

وكان مواطن مسن ظهر في مقطع فيديو أشار إلى أن أحد الشباب اصطاد طائراً مهاجراً يسمى الرفراف، أزرق شجري، أبيض الحلق.

وقال: هذا الطائر قِدم مهاجراً من جزر الملاوي "إندونيسي"، اصطاده أحد الشباب هنا وأهداه لنا.

وأفاد بأنه قام بإطلاق هذا الطائر؛ وذلك في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية سواءً كانت طيوراً أو غير ذلك، وحفاظاً على الطيور الجميلة تم إطلاق هذا الطائر حراً طليقاً.

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