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شاهد.. انفجار خروف مندي كاد يتسبب في كارثة لشاب في الرياض

حاول فتح البرميل محكم الإغلاق بعد سماع ارتفاع صوت الضغط

نجا شاب في العقد الثاني من العمر بأعجوبة من إصابات خطرة كادت تلحق به مساء أمس الجمعة.

بعد انفجار خروف مندي في أحد المخيمات جنوب العاصمة الرياض، وذلك أثناء خروجه مع رفاقه للنزهة، بعد محاولته فتح البرميل نتيجة للضغط العالي الذي تعرض له.

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو وثق الحادثة محاولة أحد الشبان وبحذر فتح البرميل محكم الإغلاق، والذي وضع فيه الخروف المندي بعد سماع صوت الضغط يرتفع ومشاهدة الغطاء يتحرك، قبل أن ينفجر ليتطاير جميع ما به، بما في ذلك الغطاء الخارجي، وبشكل قوي جداً في وجه الشاب.

وبحسب المعلومات فإن الشاب لم يصب سوى ببعض الإصابات البسيطة جدًا، والتي لم تستدع نقله للمستشفى.

يشار إلى أن الخروج للتنزه واستئجار المخيمات خلال الأيام الحالية من العام ينشط وبشكل كبير جداً في العاصمة الرياض بعد انخفاض درجات الحرارة تزامنًا مع قرب دخول فصل الشتاء، حيث سجلت أمس أقل من 17درجة خارج العاصمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انفجار خروف مندي كاد يتسبب في كارثة لشاب في الرياض
سبق

نجا شاب في العقد الثاني من العمر بأعجوبة من إصابات خطرة كادت تلحق به مساء أمس الجمعة.

بعد انفجار خروف مندي في أحد المخيمات جنوب العاصمة الرياض، وذلك أثناء خروجه مع رفاقه للنزهة، بعد محاولته فتح البرميل نتيجة للضغط العالي الذي تعرض له.

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو وثق الحادثة محاولة أحد الشبان وبحذر فتح البرميل محكم الإغلاق، والذي وضع فيه الخروف المندي بعد سماع صوت الضغط يرتفع ومشاهدة الغطاء يتحرك، قبل أن ينفجر ليتطاير جميع ما به، بما في ذلك الغطاء الخارجي، وبشكل قوي جداً في وجه الشاب.

وبحسب المعلومات فإن الشاب لم يصب سوى ببعض الإصابات البسيطة جدًا، والتي لم تستدع نقله للمستشفى.

يشار إلى أن الخروج للتنزه واستئجار المخيمات خلال الأيام الحالية من العام ينشط وبشكل كبير جداً في العاصمة الرياض بعد انخفاض درجات الحرارة تزامنًا مع قرب دخول فصل الشتاء، حيث سجلت أمس أقل من 17درجة خارج العاصمة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
07:15 PM

شاهد.. انفجار خروف مندي كاد يتسبب في كارثة لشاب في الرياض

حاول فتح البرميل محكم الإغلاق بعد سماع ارتفاع صوت الضغط

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
4
3,305

نجا شاب في العقد الثاني من العمر بأعجوبة من إصابات خطرة كادت تلحق به مساء أمس الجمعة.

بعد انفجار خروف مندي في أحد المخيمات جنوب العاصمة الرياض، وذلك أثناء خروجه مع رفاقه للنزهة، بعد محاولته فتح البرميل نتيجة للضغط العالي الذي تعرض له.

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو وثق الحادثة محاولة أحد الشبان وبحذر فتح البرميل محكم الإغلاق، والذي وضع فيه الخروف المندي بعد سماع صوت الضغط يرتفع ومشاهدة الغطاء يتحرك، قبل أن ينفجر ليتطاير جميع ما به، بما في ذلك الغطاء الخارجي، وبشكل قوي جداً في وجه الشاب.

وبحسب المعلومات فإن الشاب لم يصب سوى ببعض الإصابات البسيطة جدًا، والتي لم تستدع نقله للمستشفى.

يشار إلى أن الخروج للتنزه واستئجار المخيمات خلال الأيام الحالية من العام ينشط وبشكل كبير جداً في العاصمة الرياض بعد انخفاض درجات الحرارة تزامنًا مع قرب دخول فصل الشتاء، حيث سجلت أمس أقل من 17درجة خارج العاصمة.

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