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مدرب الهلال "جارديم": هذه أسباب خسارتنا أمام الفتح.. والاثنين موعد عودة "بيريرا"

قال مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "جارديم"، إن عقوبة البرازيلي "بيريرا" تنتهي الاثنين المقبل؛ إذ إنه عاقبة بالإبعاد لمدة 10 أيام إثر المشادة التي حدثت بين الطرفين في مباراة النصر (مؤجلة الجولة الثامنة).

وعن خسارة الأزرق اليوم السبت أمام الفتح 2-3 قال المدرب: "في كرة القدم القاعدة تقول إن المدرب هو المسؤول عن كل شيء. اليوم في خطأ مصعب وفرصة صالح، المدرب يجب أن يتحمل المسؤولية".

وتابع: "كان للخسارة سببان، الأول هو أننا لم نوفَّق دفاعيًّا في الثنائيات، والثاني إهدار من 5 إلى 6 فرص محققة. اليوم فقدنا مجموعة من اللاعبين، لكن يجب ألا نتعذر بذلك".

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال "جارديم": هذه أسباب خسارتنا أمام الفتح.. والاثنين موعد عودة "بيريرا"
سبق

قال مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "جارديم"، إن عقوبة البرازيلي "بيريرا" تنتهي الاثنين المقبل؛ إذ إنه عاقبة بالإبعاد لمدة 10 أيام إثر المشادة التي حدثت بين الطرفين في مباراة النصر (مؤجلة الجولة الثامنة).

وعن خسارة الأزرق اليوم السبت أمام الفتح 2-3 قال المدرب: "في كرة القدم القاعدة تقول إن المدرب هو المسؤول عن كل شيء. اليوم في خطأ مصعب وفرصة صالح، المدرب يجب أن يتحمل المسؤولية".

وتابع: "كان للخسارة سببان، الأول هو أننا لم نوفَّق دفاعيًّا في الثنائيات، والثاني إهدار من 5 إلى 6 فرص محققة. اليوم فقدنا مجموعة من اللاعبين، لكن يجب ألا نتعذر بذلك".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
11:30 PM

مدرب الهلال "جارديم": هذه أسباب خسارتنا أمام الفتح.. والاثنين موعد عودة "بيريرا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "جارديم"، إن عقوبة البرازيلي "بيريرا" تنتهي الاثنين المقبل؛ إذ إنه عاقبة بالإبعاد لمدة 10 أيام إثر المشادة التي حدثت بين الطرفين في مباراة النصر (مؤجلة الجولة الثامنة).

وعن خسارة الأزرق اليوم السبت أمام الفتح 2-3 قال المدرب: "في كرة القدم القاعدة تقول إن المدرب هو المسؤول عن كل شيء. اليوم في خطأ مصعب وفرصة صالح، المدرب يجب أن يتحمل المسؤولية".

وتابع: "كان للخسارة سببان، الأول هو أننا لم نوفَّق دفاعيًّا في الثنائيات، والثاني إهدار من 5 إلى 6 فرص محققة. اليوم فقدنا مجموعة من اللاعبين، لكن يجب ألا نتعذر بذلك".

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