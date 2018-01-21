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"الحقيل" يتفقد مشاريع حفر الباطن ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

وجّه بتقديم أفضل الخدمات ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عددًا من المشاريع التنموية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ووجّه الوزير بتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين والمستثمرين في المحافظة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، كما أكد على الاستمرارية في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية للوصول إلى نسب الإنجاز المحددة.

وشهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ 22 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا في المحافظة بقيمة تجاوزت 103 ملايين ريال، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومثل الوزارة في التوقيع أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي.

كما وقف على سير الأعمال والإنجاز في مشروعات قنوات شبكات تصريف مياه السيول والأمطار، بحضور محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، وأمين محافظة حفر الباطن. واطلع على خطة أمانة حفر الباطن لمعالجة التشوه البصري والجهود المنفذة للارتقاء بالخدمات المُقدمة لخدمة ساكني المحافظة وزائريها.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد استهل جولته التفقدية في المحافظة بزيارة مشروع "سد حوض النايفية" بطول 8،676م2، مرورًا بمشروع "وادي فليج الجنوبي" بطول 14 كلم، و"وادي فليج الشمالي الغربي" على امتداد 10 كلم، ومشروع قنوات تصريف مياه الأمطار داخل حفر الباطن بطول يبلغ 23،440م.

ونوه الحقيل خلال زيارته إلى المشاريع بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل، مؤكدًا على ضرورة متابعة المشاريع ومستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية، معبرًا عن شكره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على الدعم الذي يوليانه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمهما المستمر لمشاريع الوزارة في محافظة حفر الباطن.

وفي ختام جولته شدّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بكافة مناطق ومحافظات المملكة بما فيها محافظة حفر الباطن؛ لإنجاز كافة مشاريع القطاعين البلدي والسكني بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها.

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"الحقيل" يتفقد مشاريع حفر الباطن ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات
سبق

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عددًا من المشاريع التنموية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ووجّه الوزير بتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين والمستثمرين في المحافظة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، كما أكد على الاستمرارية في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية للوصول إلى نسب الإنجاز المحددة.

وشهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ 22 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا في المحافظة بقيمة تجاوزت 103 ملايين ريال، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومثل الوزارة في التوقيع أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي.

كما وقف على سير الأعمال والإنجاز في مشروعات قنوات شبكات تصريف مياه السيول والأمطار، بحضور محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، وأمين محافظة حفر الباطن. واطلع على خطة أمانة حفر الباطن لمعالجة التشوه البصري والجهود المنفذة للارتقاء بالخدمات المُقدمة لخدمة ساكني المحافظة وزائريها.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد استهل جولته التفقدية في المحافظة بزيارة مشروع "سد حوض النايفية" بطول 8،676م2، مرورًا بمشروع "وادي فليج الجنوبي" بطول 14 كلم، و"وادي فليج الشمالي الغربي" على امتداد 10 كلم، ومشروع قنوات تصريف مياه الأمطار داخل حفر الباطن بطول يبلغ 23،440م.

ونوه الحقيل خلال زيارته إلى المشاريع بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل، مؤكدًا على ضرورة متابعة المشاريع ومستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية، معبرًا عن شكره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على الدعم الذي يوليانه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمهما المستمر لمشاريع الوزارة في محافظة حفر الباطن.

وفي ختام جولته شدّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بكافة مناطق ومحافظات المملكة بما فيها محافظة حفر الباطن؛ لإنجاز كافة مشاريع القطاعين البلدي والسكني بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
07:51 PM

"الحقيل" يتفقد مشاريع حفر الباطن ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

وجّه بتقديم أفضل الخدمات ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عددًا من المشاريع التنموية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ووجّه الوزير بتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين والمستثمرين في المحافظة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، كما أكد على الاستمرارية في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية للوصول إلى نسب الإنجاز المحددة.

وشهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ 22 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا في المحافظة بقيمة تجاوزت 103 ملايين ريال، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومثل الوزارة في التوقيع أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي.

كما وقف على سير الأعمال والإنجاز في مشروعات قنوات شبكات تصريف مياه السيول والأمطار، بحضور محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، وأمين محافظة حفر الباطن. واطلع على خطة أمانة حفر الباطن لمعالجة التشوه البصري والجهود المنفذة للارتقاء بالخدمات المُقدمة لخدمة ساكني المحافظة وزائريها.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد استهل جولته التفقدية في المحافظة بزيارة مشروع "سد حوض النايفية" بطول 8،676م2، مرورًا بمشروع "وادي فليج الجنوبي" بطول 14 كلم، و"وادي فليج الشمالي الغربي" على امتداد 10 كلم، ومشروع قنوات تصريف مياه الأمطار داخل حفر الباطن بطول يبلغ 23،440م.

ونوه الحقيل خلال زيارته إلى المشاريع بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل، مؤكدًا على ضرورة متابعة المشاريع ومستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية، معبرًا عن شكره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على الدعم الذي يوليانه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمهما المستمر لمشاريع الوزارة في محافظة حفر الباطن.

وفي ختام جولته شدّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بكافة مناطق ومحافظات المملكة بما فيها محافظة حفر الباطن؛ لإنجاز كافة مشاريع القطاعين البلدي والسكني بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها.

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