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حائل.. ضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات نظامًا بحق الداعي وكل من حضر

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) شخصًا في مناسبة اجتماعية بمدينة حائل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

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حائل.. ضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) شخصًا في مناسبة اجتماعية بمدينة حائل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
07:21 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
07:54 PM

حائل.. ضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات نظامًا بحق الداعي وكل من حضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) شخصًا في مناسبة اجتماعية بمدينة حائل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

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