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١٨٠٠ أكاديمي يقدمون ٢٥ ألف جلسة افتراضية بالجامعة الإسلامية

ضِمن جهودها في تفعيل عملية التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا

شارك أكثر من ١٨٠٠ أكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في تقديم أكثر من ٢٥ ألف جلسة افتراضية خلال الأسبوع المنصرم؛ وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور رجاء المعيلي، أن التعلم عن بُعد أصبح ضرورة؛ نظرًا للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأبان د.المعيلي أن عملية التعليم عن بُعد خلال الأسبوع الماضي شهدت مشاركة أكثر من ١٨٠٠ عضو هيئة تدريس في تقديم أكثر من ٢٥ ألف جلسة افتراضية، وحضرها أكثر من ١٥٠ ألف طالب، وحضور الفريدين أكثر من ٥٣ ألفًا؛ فيما بلغت عدد التقييمات أكثر من ٤٠٠٠ آلاف تقييم، وعدد الملفات المتاحة حوالى ٦٨٥ ملفًا؛ فيما بلغ عدد الجلسات المتزامنة حوالى ١٧٨٥ جلسة.

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

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١٨٠٠ أكاديمي يقدمون ٢٥ ألف جلسة افتراضية بالجامعة الإسلامية
سبق

شارك أكثر من ١٨٠٠ أكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في تقديم أكثر من ٢٥ ألف جلسة افتراضية خلال الأسبوع المنصرم؛ وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور رجاء المعيلي، أن التعلم عن بُعد أصبح ضرورة؛ نظرًا للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأبان د.المعيلي أن عملية التعليم عن بُعد خلال الأسبوع الماضي شهدت مشاركة أكثر من ١٨٠٠ عضو هيئة تدريس في تقديم أكثر من ٢٥ ألف جلسة افتراضية، وحضرها أكثر من ١٥٠ ألف طالب، وحضور الفريدين أكثر من ٥٣ ألفًا؛ فيما بلغت عدد التقييمات أكثر من ٤٠٠٠ آلاف تقييم، وعدد الملفات المتاحة حوالى ٦٨٥ ملفًا؛ فيما بلغ عدد الجلسات المتزامنة حوالى ١٧٨٥ جلسة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
04:56 PM

١٨٠٠ أكاديمي يقدمون ٢٥ ألف جلسة افتراضية بالجامعة الإسلامية

ضِمن جهودها في تفعيل عملية التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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شارك أكثر من ١٨٠٠ أكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في تقديم أكثر من ٢٥ ألف جلسة افتراضية خلال الأسبوع المنصرم؛ وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور رجاء المعيلي، أن التعلم عن بُعد أصبح ضرورة؛ نظرًا للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأبان د.المعيلي أن عملية التعليم عن بُعد خلال الأسبوع الماضي شهدت مشاركة أكثر من ١٨٠٠ عضو هيئة تدريس في تقديم أكثر من ٢٥ ألف جلسة افتراضية، وحضرها أكثر من ١٥٠ ألف طالب، وحضور الفريدين أكثر من ٥٣ ألفًا؛ فيما بلغت عدد التقييمات أكثر من ٤٠٠٠ آلاف تقييم، وعدد الملفات المتاحة حوالى ٦٨٥ ملفًا؛ فيما بلغ عدد الجلسات المتزامنة حوالى ١٧٨٥ جلسة.

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