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لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم عسير

للتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا إداريًّا بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل.

وتُعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

مدير عام التعليم منطقة عسير سعد الجوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم عسير
سبق

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا إداريًّا بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل.

وتُعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:52 PM

لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة بتعليم عسير

للتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس

A A A
بندر آل عوض - الرياض
0
2,091

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا إداريًّا بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل.

وتُعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

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