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"تعليم شقراء" يطلق مبادرة "سجلهم لنوصلهم" لتسجيل الطلاب في النقل المدرسي

"الزايدي" أهاب بالمدارس نشر خطة المبادرة لسرعة الانتشار

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء ممثلةً في قسم خدمات الطلاب وبالتنسيق مع شركة "تطوير" للنقل التعليمي مبادرة "سجلهم لنوصلهم" التي تهدف لمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر حساباتهم في نظام "نور".

وبيّن قسم خدمات الطلاب أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفيّون من أجور التسجيل حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم.

وأهاب مساعد مدير "تعليم شقراء" للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي بالمدارس على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة للمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور لأبنائهم من "ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة"، أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة ودعم مسؤولي نظام "نور" في إدارة التعليم والمدارس، لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.

تعليم شقراء شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم شقراء" يطلق مبادرة "سجلهم لنوصلهم" لتسجيل الطلاب في النقل المدرسي
سبق

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء ممثلةً في قسم خدمات الطلاب وبالتنسيق مع شركة "تطوير" للنقل التعليمي مبادرة "سجلهم لنوصلهم" التي تهدف لمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر حساباتهم في نظام "نور".

وبيّن قسم خدمات الطلاب أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفيّون من أجور التسجيل حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم.

وأهاب مساعد مدير "تعليم شقراء" للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي بالمدارس على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة للمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور لأبنائهم من "ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة"، أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة ودعم مسؤولي نظام "نور" في إدارة التعليم والمدارس، لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
12:54 PM

"تعليم شقراء" يطلق مبادرة "سجلهم لنوصلهم" لتسجيل الطلاب في النقل المدرسي

"الزايدي" أهاب بالمدارس نشر خطة المبادرة لسرعة الانتشار

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فلاح الجوفان - شقراء
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أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء ممثلةً في قسم خدمات الطلاب وبالتنسيق مع شركة "تطوير" للنقل التعليمي مبادرة "سجلهم لنوصلهم" التي تهدف لمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر حساباتهم في نظام "نور".

وبيّن قسم خدمات الطلاب أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفيّون من أجور التسجيل حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم.

وأهاب مساعد مدير "تعليم شقراء" للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي بالمدارس على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة للمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور لأبنائهم من "ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة"، أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة ودعم مسؤولي نظام "نور" في إدارة التعليم والمدارس، لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.

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