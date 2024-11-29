"الغذاء والدواء": الأعراض الجانبية لمصابي حساسية الطعام تظهر مع تناول كميات بسيطة

قالت: تراوح بين الخفيفة والشديدة قد تؤدي إلى الوفاة.. ردة فعل سلبية

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن الأعراض الجانبية قد تظهر لدى مصابي حساسية الطعام حتى في حال تناول كميات بسيطة من الأغذية التي تحتوي على أحد مسبّبات الحساسية.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن تناول كمية بسيطة من المكونات المسبّبة لحساسية الطعام قد ينتج عنه ردة فعل سلبية.

وأضافت تراوح أعراض الحساسية بين الخفيفة والشديدة، قد تؤدي إلى الوفاة- لا سمح الله.