"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

قدم التهنئة للهلال بمناسبة التأهل وتمنى له تحقيق اللقب

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، وهو الدعم الذي أثمر عن استضافة 3 مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 ودوري الربع والنصف النهائي عن منطقة غرب القارة، إضافة إلى المباراة النهائية التي ستُقام في 23 نوفمبر المقبل في الرياض.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الاهتمام والجهد الكبيرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للارتقاء بالكرة السعودية ووضعها في مكانة تليق بها، موجهًا الشكر "للفيصل" على جهوده الكبيرة وكل منسوبي وزارة الرياضة.



وهنأ المسحل نادي الهلال وإدارته وجماهيره ومنسوبيه بعد التأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، متمنيًا التوفيق لنادي النصر وإدارته وجماهيره ومنسوبيه في المناسبات القادمة.

وأشاد المسحل بالمستوى الكبير الذي قدمه الفريقان، موجهًا الشكر لنجوم الفريقين على تقديم مباراة قوية تليق بالكرة السعودية وما شهدته من تطور في السنوات الأخيرة.

وأعرب المسحل عن تمنياته لنادي الهلال بالتوفيق في المباراة النهائية والتتويج باللقب الآسيوي ليضاف إلى سجل إنجازات الكرة السعودية على المستوى القاري.

وقال المسحل إن الصورة الرائعة التي خرجت بها مباراة الليلة سواء على الجانب التنظيمي أو الحضور الجماهيري، تؤكد جاهزية المملكة لاحتضان النهائي الآسيوي الكبير يوم 23 نوفمبر المقبل.



