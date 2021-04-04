بعد "مذبحة الحرق".. "الحوثي" يرحّل الأفارقة قسريًّا وحكومة اليمن تندد

"الأرياني": المليشيا اعتدت بشكل همجي على المعتصمين وقتلت بعضهم

نددت الحكومة اليمنية، بعملية ترحيل قسرية، نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني: إن الأفارقة المُرحّلين قسريًّا كانوا قد نظموا اعتصامًا أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقًا على يد المليشيا الحوثية في أحد مراكز الاحتجاز.

وأشار "الأرياني" إلى أن المليشيا قامت بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام؛ مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحّلتهم قسريًّا بشكل جماعي على متن حافلات نحو مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين -وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة- بإدانة هذه الممارسات بوصفها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار مليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.