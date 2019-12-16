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البرودة قادمة .. المسند: الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية

قال: نطاق تأثير الهطولات يشمل أجزاءً من الحدود الشمالية وعسير

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الهطولات المطرية على أجزاءٍ من الرياض والشرقية مع بدء انخفاض ملموس لدرجات الحرارة من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الشتوية مؤثرة في أجزاءٍ من منطقتَي #الشرقية و #الرياض، ويشمل نطاق التأثير أيضاً أجزاءً من مناطق: #الحدود_الشمالية و #عسير و #الباحة.

وأضاف: بوجهٍ عام تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي النسبي من الليلة، ومتوقع أن تكون شدتها نهاية الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، وحائل، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

أمطار حالة الطقس الرياض الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرودة قادمة .. المسند: الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الهطولات المطرية على أجزاءٍ من الرياض والشرقية مع بدء انخفاض ملموس لدرجات الحرارة من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الشتوية مؤثرة في أجزاءٍ من منطقتَي #الشرقية و #الرياض، ويشمل نطاق التأثير أيضاً أجزاءً من مناطق: #الحدود_الشمالية و #عسير و #الباحة.

وأضاف: بوجهٍ عام تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي النسبي من الليلة، ومتوقع أن تكون شدتها نهاية الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، وحائل، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:29 AM

البرودة قادمة .. المسند: الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية

قال: نطاق تأثير الهطولات يشمل أجزاءً من الحدود الشمالية وعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الهطولات المطرية على أجزاءٍ من الرياض والشرقية مع بدء انخفاض ملموس لدرجات الحرارة من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الشتوية مؤثرة في أجزاءٍ من منطقتَي #الشرقية و #الرياض، ويشمل نطاق التأثير أيضاً أجزاءً من مناطق: #الحدود_الشمالية و #عسير و #الباحة.

وأضاف: بوجهٍ عام تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي النسبي من الليلة، ومتوقع أن تكون شدتها نهاية الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، وحائل، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

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