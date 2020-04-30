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أجواء الخميس في الباحة.. هطولات تستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن) والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء الخميس في الباحة.. هطولات تستمر حتى 7 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن) والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:18 AM

أجواء الخميس في الباحة.. هطولات تستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن) والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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