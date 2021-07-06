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مصر تحذّر: ملء خزان سد النهضة يفاقم التوترات في المنطقة

قالت إنها تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بالبدء الفعلي بعملية الملء

انتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرةً من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي؛ إن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي بعملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

وتريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار حتى التوصل إلى اتفاقٍ مُلزمٍ حول إدارة السد.

وتصر الحكومة الإثيوبية على أن المشروع ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 في المئة من المواطنين.

وترى مصر أن بناء السد يمثل تهديداً لإمدادات المياه التي تصل إليها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تحذّر: ملء خزان سد النهضة يفاقم التوترات في المنطقة
سبق

انتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرةً من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي؛ إن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي بعملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

وتريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار حتى التوصل إلى اتفاقٍ مُلزمٍ حول إدارة السد.

وتصر الحكومة الإثيوبية على أن المشروع ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 في المئة من المواطنين.

وترى مصر أن بناء السد يمثل تهديداً لإمدادات المياه التي تصل إليها.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
08:09 AM

مصر تحذّر: ملء خزان سد النهضة يفاقم التوترات في المنطقة

قالت إنها تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بالبدء الفعلي بعملية الملء

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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انتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرةً من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي؛ إن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي بعملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

وتريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار حتى التوصل إلى اتفاقٍ مُلزمٍ حول إدارة السد.

وتصر الحكومة الإثيوبية على أن المشروع ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 في المئة من المواطنين.

وترى مصر أن بناء السد يمثل تهديداً لإمدادات المياه التي تصل إليها.

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